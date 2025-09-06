ЈЕДИНИ "ПРОГРАМ" БЛОКАДЕРА ЈЕ РУШЕЊЕ, НАСИЉЕ И ХАОС, А ЈЕДИНИ ЦИЉ НАСИЛНО ДОЋИ НА ВЛАСТ Министарка Месаровић оштро осудила напад на Филозофски факултет и полицију ПОБЕДИЋЕ СРБИЈА
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић изјавила је да синоћни напад на Филозофски факултет у Новом Саду и на припаднике полиције потврђује да је једини „програм“ блокадера рушење, насиље и хаос, а једини циљ насилни долазак на власт.
-Да ли овако изгледају њихове такозване „мирне шетње“ и ,,мирни грађански протести”? Ако је ово мирно, онда је јасно шта би било када би се отворено определили за насиље. Србија већ десет месеци трпи исти сценарио: блокаде, претње, покушаји изазивања обојене револуције, уништавање институција, паљење просторија СНС. Вечерашњи напад на Филозофски факултет у Новом Саду и на припаднике полиције потврђује да је њихов једини „програм“ рушење, насиље и хаос, а једини циљ насилни долазак на власт - навела је Месаровић.
Месаровић је поручила да грађани Србије неће дозволити да им, како је рекла, фашисти униште државу.
-Никада нећемо дозволити да они који мрзе своју земљу униште оно што су председник Александар Вучић и председник Српске напредне странке Милош Вучевића градили! Србија је јака, стабилна и независна држава – и таква ће остати! Победићемо свако зло које жели да је разори! Победиће Србија - истакла је Месаровић.