КАРАВУКОВО, ДЕРОЊЕ И СРПСКИ МИЛЕТИЋ ОД СРЕДИНЕ СЕПТЕМБРА ДОБИЈАЈУ НОВИ СЈАЈ Биће завршене пешачке стазе са расветом, уложено 26 милиона динара! Министарка Месаровић најавила нове пројекте у овај крај
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић обишла је радове на изградњи пешачке стазе у Општини Оџаци, у местима Дероње, Каравуково и Српски Милетић.
Она је истака да је по основу спроведеног јавног конкурса које је Министарство привреде расписало прошле године Општина Оџаци поднела захтев за изградњу пешачких стаза са припадајућом инфраструктуром, расветом и мобилијаром, у вредности од 26,3 милиона динара.
-Министарство привреде је у целости финансирало овај пројекат. Рок за извођење радова је 60 дана, до средине септембра очекујемо завршетак- нагласила је и додала да ће то допринети функционалнијем животу грађана Дероња, Каравукова и Српског Милетића.
Министарка је истакла и да ће то подићи и туристички потенцијал.
-Имала сам част да разговарам са грађанима Дероња и Српског Милетића. Изнели су своје захтеве и потребе, а то су изградња канализационе и водоводне мреже, реконструкција локалног пута до Српског Милетића. Свакако очекујемо да ћемо већ од 2026. започети велики део тих пројеката- казала је Месаровић.
Министарка је подсетила да су инвестиције у првом кварталу ове године бележиле пад, имајући ситуацију која се дешавала у нашој земљи, те да други квартал бележи раст.
-Боримо се за сваке инвестиције. Више пута сам се сусретала са инвеститорима, потписивала меморандуме, враћају се бројке на старо. Очекујем да ће и ове године економија Србије бити једна од најбрже растућих у Европи- закључила је.