КОМЕСАРКА У НОВОМ САДУ ОДАЛА ПОШТУ СТРАДАЛИМА Марта Кос се састала и са студентима

Марта Кос је на свом налогу Икс навела да је дошла у Нови Сад да ода пошту 16 жртава у трагедији која је, како каже, могла да се спречи.

"Моје срце је са жртвама и њиховим породицама'', написала је она.

I came to Novi Sad to honour the 16 lives that were lost in a tragedy that could have been prevented. My heart goes out to the victims and their families. pic.twitter.com/6KYUNsbjmg

Марта Кос борави у дводневној посети Србији. Комесарка за проширење ЕУ јуче је разговарала са председницом Скупштине Аном Брнабић, премијером Ђуром Мацутом и председником Александром Вучићем.

Након тога, састала се са студентима из Новог Сада и поручила да их разуме и да се њихови захтеви подударају са онима које је властима у Србији изнела Европска унија.

To the students of Novi Sad: I hear you.



I want to reiterate that what the EU asks from Serbia closely aligns with the demands of the citizens protesting.



Most importantly, I want you, the young generation to benefit from the many opportunities the EU has to offer. pic.twitter.com/Ff6FiQcA6J

— Marta Kos (@MartaKosEU) April 30, 2025