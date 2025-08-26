few clouds
29°C
26.08.2025.
Нови Сад
eur
117.17
usd
100.0854
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

"КУЋА ЧЕСТИТИХ ЉУДИ ОСКРНАВЉЕНА ЈЕ УВРЕДЉИВИМ ГРАФИТИМА" Министарка Месаровић реаговала на напад на породични дом Балаћа: Ово није први напад на њега, али је јасна порука – смета им поштење и патриотизам

26.08.2025. 13:41 13:58
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
adrijana
Фото: Screenshot Instagram mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић осудила је напад на породичну кућу Владимира Балаћа у Футогу и нагласила да је ужасно то што раде блокадери насилници.

-Ужасан напад повампирених сепаратиста на дом породице Балаћ у Футогу. Они би да протерују и расељавају само зато што се њима тако хоће, зато што им сметају пристојни и поштени људи, што им сметају они који воле своју отаџбину и желе јој добро. Кућа честитих људи оскрнављена је увредљивим графитима јер у њој живи студент Владимир Балаћ – младић који је својим понашањем показао како изгледа част, храброст и љубав према отаџбини. Ово није први напад на њега и његове најближе, али је јасна порука – смета им поштење и патриотизам, смета им што су Балаћи дошли из Грахова. Ужасно је то што раде блокадери насилници, што покушавају да створе поделе обележавајући људе и њихове домове,.. као да живимо у временима најмрачнијих идеологија- написала је Месаровић на свом Инстаграм профилу.

Она је додала да наш народ добро види куда води таква мржња и какви се модели понашања намећу и да се зато одлучно бори против тога.

-Зато је важно да сви станемо у одбрану слободе и достојанства. Србија је кроз историју увек побеђивала оне који су хтели да је пале, руше и разарају – победиће их и сада. Насиљу у нашој држави нема места, а никакви блокадери, фашисти или сепаратисти неће одлучивати о судбини нашег народа. Србија остаје земља части, рада и јединства! Са председником Александром Вучићем и председником Српске напредне странке Милошем Вучевићем настављамо да чувамо Србију, да је градимо и бранимо од сваког зла- поручила је министарка.

адријана месаровић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај