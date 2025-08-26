"КУЋА ЧЕСТИТИХ ЉУДИ ОСКРНАВЉЕНА ЈЕ УВРЕДЉИВИМ ГРАФИТИМА" Министарка Месаровић реаговала на напад на породични дом Балаћа: Ово није први напад на њега, али је јасна порука – смета им поштење и патриотизам
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић осудила је напад на породичну кућу Владимира Балаћа у Футогу и нагласила да је ужасно то што раде блокадери насилници.
-Ужасан напад повампирених сепаратиста на дом породице Балаћ у Футогу. Они би да протерују и расељавају само зато што се њима тако хоће, зато што им сметају пристојни и поштени људи, што им сметају они који воле своју отаџбину и желе јој добро. Кућа честитих људи оскрнављена је увредљивим графитима јер у њој живи студент Владимир Балаћ – младић који је својим понашањем показао како изгледа част, храброст и љубав према отаџбини. Ово није први напад на њега и његове најближе, али је јасна порука – смета им поштење и патриотизам, смета им што су Балаћи дошли из Грахова. Ужасно је то што раде блокадери насилници, што покушавају да створе поделе обележавајући људе и њихове домове,.. као да живимо у временима најмрачнијих идеологија- написала је Месаровић на свом Инстаграм профилу.
Она је додала да наш народ добро види куда води таква мржња и какви се модели понашања намећу и да се зато одлучно бори против тога.
-Зато је важно да сви станемо у одбрану слободе и достојанства. Србија је кроз историју увек побеђивала оне који су хтели да је пале, руше и разарају – победиће их и сада. Насиљу у нашој држави нема места, а никакви блокадери, фашисти или сепаратисти неће одлучивати о судбини нашег народа. Србија остаје земља части, рада и јединства! Са председником Александром Вучићем и председником Српске напредне странке Милошем Вучевићем настављамо да чувамо Србију, да је градимо и бранимо од сваког зла- поручила је министарка.