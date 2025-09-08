"КУРТИ ДИРЕКТНО ПРЕТИ СРБИЈИ" Лидер СНС Вучевић поручио да је држава спремна да брани свој народ: Не желимо сукобе, а то је разлика између нас и оних који желе да нас врате у деведесете
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић оштро је одговорио на Куртијев говор на седници у Приштини на којем је истакао да ће "створити заједничку војну јединицу са Оружаним снагама Републике Албаније".
Курти поново звецка оружјем и покушава да доведе до ескалације сукоба и запали регион Западног Балкана. Склапање војних савеза уперених против Србије подсећа на оно што се радило деведесетих година прошлог века, и када се све сагледа са историјског аспекта јасно је шта се спрема и да се ради против српског народа. А Аљбин Курти је перјаница такве геноцидне политике против српског народа и не да то не крије, већ се тиме и хвали. Војни савез такозваних Косовских безбедносних снага и Оружаних снага Албаније, чије формирање Курти сада најављује, није ништа друго него нова директна претња Србији и српском народу, и нови Куртијев корак ка формирању “велике Албаније”- написао је Вучевић на друштвеној мрежи.
Председник СНС додао је да опет имамо ћутање међународне заједнице пред чијим очима и ушима Курти најављује нови ратнички пир.
-И опет имамо од стране такозваних приштинских власти грубо гажење Резолуције 1244 Савета безбедности УН, по којој је Кфор једина дозвољена војна формација на простору Косова и Метохије. За разлику од Куртија и његових ратних хушкача, Србија остаје доследна поштовању Резолуције 1244 Савета безбедности УН, заштити својих сународника и очувању мира и стабилности. Спремни смо да бранимо свој народ и своју отаџбину, али не желимо да правимо никакве сукобе, и то је наш одговор свима који их најављују и прижељкују, и праве савезе усмерене против нас. Србија се бори за мир, и зарад његовог очувања ради на јачању војних и политичких капацитета за суочавање са свим изазовима, али никоме не прети и ни према коме не звецка оружјем. То је разлика између нас и оних који желе да нас врате у деведесете. А колико је Србија данас модерна и снажна у циљу очувања мира, цео свет ће моћи да види 20. септембра, када у Београду организујемо величанствену војну параду- поручио је путем Икса.
Курти поново звецка оружјем и покушава да доведе до ескалације сукоба и запали регион Западног Балкана. Склапање војних савеза уперених против Србије подсећа на оно што се радило деведесетих година прошлог века, и када се све сагледа са историјског аспекта јасно је шта се спрема… pic.twitter.com/1cz6vayzFX
