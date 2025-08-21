КУРТИЈЕВИ ЧЛАНОВИ ЦИК-А НЕ ДАЈУ СРБИМА НА ИЗБОРЕ Није сертификована Српска листа за локалне изборе 12. октобра
21.08.2025. 19:12 19:14
Коментари (0)
ПРИШТИНА: Централна изборна комисија (ЦИК) у Приштини није сертификовала Српску листу за учешће на локалним изборима на Косову и Метохији 12. октобра, преносе приштински медији.
За сертификовање Српске листе гласали су председник ЦИК-а Крешник Радоњићи и представник Српске листе, против су била два члана из Самоопредељења, а седам осталих чланова ЦИК-а било је уздржано, наводи Коха.
Чланови ЦИК-а из Самоопредељења Сами Куртеши и Аљбан Краснићи гласали су против сертификације Српске листе тврдећи да кандидати те странке за градоначелнике или чланове скупштина заузимају функције у, како су навели, "паралелним телима Србије на Косову".