КУРТИЈЕВИ ЧЛАНОВИ ЦИК-А НЕ ДАЈУ СРБИМА НА ИЗБОРЕ Није сертификована Српска листа за локалне изборе 12. октобра

21.08.2025. 19:12
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Srpska lista
Фото: Srpska lista

ПРИШТИНА: Централна изборна комисија (ЦИК) у Приштини није сертификовала Српску листу за учешће на локалним изборима на Косову и Метохији 12. октобра, преносе приштински медији.

За сертификовање Српске листе гласали су председник ЦИК-а Крешник Радоњићи и представник Српске листе, против су била два члана из Самоопредељења, а седам осталих чланова ЦИК-а било је уздржано, наводи Коха. 

Чланови ЦИК-а из Самоопредељења Сами Куртеши и Аљбан Краснићи гласали су против сертификације  Српске листе тврдећи да кандидати те странке за градоначелнике или чланове скупштина заузимају функције у, како су навели, "паралелним телима Србије на Косову".

Српска листа
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
