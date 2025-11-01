clear sky
ЛИДЕР СНС ВУЧЕВИЋ НА ГОДИШЊИЦУ ОД ТРАГЕДИЈЕ У НОВОМ САДУ: Чуваћемо све те душе и вољена имена у нашим срцима! Искрено саучешће породицама погинулих

01.11.2025. 12:02 12:12
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Милош
Фото: Screenshot Instagram milosvucevic

Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић присуствовао је помену у Храму Светог Саве у Београду који је одржан за страдале у паду надстрешнице.

-Сара, Валентина, Ђорђе, Милица, Немања, Анђела, Милош, Стефан, Сања, Горанка, Вукашин, Милева, Ђуро, Васко, Ања и Вукашин. Свако од њих — један живот. Једна породица. Један део нашег друштва и државе. Невине душе које ништа нису згрешиле, а које су тог петка, не слутећи шта ће се догодити, само живеле своје животе. У Храму Светог Саве помолили смо се Богу и запалили свеће за сваког од настрадалих.
Позивам све људе да то исто учине, да у миру и тишини искажемо поштовање и према њима и једни према другима. Искрено саучешће породицама погинулих. Желим да пронађу бар зрнце утехе, иако знам да праве утехе за овакав губитак нема. Чуваћемо све те душе и вољена имена у нашим срцима. Бог да им душу прости и подари Царство небеско- поручио је путем Инстаграма Вучевић.

Милош Вучевић
