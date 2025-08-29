broken clouds
МАЈА ГОЈКОВИЋ НА ОСНИВАЊУ „ИНСТИТУТА ЗА АКАДЕМСКО ДЕЛОВАЊЕ: "Академска заједница као чувар традиције и ослонац будућности“

29.08.2025. 22:05 22:07
2
Фото: vojvodina.gov.rs

Председница Покрајинске владе Маја Гојковић обратила се вечерас на представљању Удружења грађана „Институт за академско деловање“, истакавши да је управо академска заједница у исто време чувар идентитета и снага напретка, мост између прошлости и будућности, између онога што јесмо и онога чему тежимо.

„Институт за академско деловање окупља професоре, научне раднике и студенте који су дубоко свесни значаја наше традиције, богатог културног наслеђа, језика, писма и патриотизма“, истакла је председница Гојковић.

2
Фото: vojvodina.gov.rs

Према речима Гојковићеве, одговорност читавог друштва, јесте да подсећа на трајне вредности које обликују културу и дух народа.

„Живимо у глобално турбулентном времену, сведоци смо да су наша држава, друштво и економија под интензивним ударом матрице једноумља. Сигурна сам да ће снага традиције, коју овде сви заједно негујемо, и даље бити ослонац за генерације којe долазе и најбоља брана сваком покушају дестабилизације Србије“, нагласила је председница Гојковић.

Председник „Института за академско деловање“ Патрик Дрид представио је мисију и циљеве овог удружења, и истакао да ће Институт бити симбол и темељ снажније Србије.

Догађају cy присуствовали и чланови Покрајинске владе.

маја гојковић
