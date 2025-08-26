МАЈА ГОЈКОВИЋ РАЗГОВАРАЛА СА ЧЕН ГУАНЂУНОМ Сарадња покрајине са кинеском провинцијом Гуангдонг
Председница Покрајинске владе Маја Гојковић и заменик генералног директора Канцеларије за спољне послове кинеске провинције Гунадонг и потпредседник Удружења народа Гуангдонга за пријатељство са иностранством Чен Гуанђун договорили су данас да се приступи изради Акционог плана како би се дефинисали конкретни облици сарадње у областима од заједничког интереса.
На састанку одржаном у Покрајинској влади представљени су потенцијали АП Војводине и провинције Гуангдонг.
„Изузетно смо поносни на традиционално пријатељство наших земаља, као и на сарадњу која се остварује на покрајинском нивоу. АП Војводина је мотор развоја читаве наше земље, са потенцијалима у областима привреде, пољопривреде, образовања, културе, спорта, ИТ сектора, и верујемо да можемо нашу сарадњу подићи на виши ниво“, изјавила је председница Гојковић.
Чен Гуанђун изразио је велико интересовање за сарадњу са АП Војводином, истакавши да је провинција Гуангдонг која има 127 милиона становинка остварила велики напредак у областима аутоиндустрије, зелене енергије и ИТ сектора.
Овом приликом, Чен Гуанђун позвао је председницу Гојковић и делегацију Покрајинске владе да посете ову провинцију и учествују на форумима крајем године, који ће окупити светске лидере.
Састанку су присуствовали и покрајински секератар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Александар Софић, покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност Бранко Маркоски, покрајинска секретарка за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама Александра Ћирић Бошковић, покрајински секретар за спорт и омладину Дане Баста и покрајински секретар за привреду и туризам Ненад Иванишевић.