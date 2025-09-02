(ВИДЕО) ИМАМ ТАНАК САН И СВЕ ЧУЈЕМ, А ОВО ЈЕ МОЈ ПРИРОДНИ АЛАРМ ВИКЕНДОМ: Хит снимак лидера СНС Вучевића! Шта мислити, колико сати спава?
Лидер напредњака и саветник председника Републике Милош Вучевић на Инстаграну је поделио хит снимак у којем открива колико сати дневно спава.
Снимак је врло брзо освојио мреже и сакупио много лајкова, а ево шта је Вучевић открио.
-Генерално лоше спавам, што се каже имам танак сан, све чујем, али 5-6 сати. Теже заспим, али сад сам почео и теже да се будим. Викендом не треба да навијам сат, радним данима навијам због посла. Викендом нема потребе да навијам, постоји тај природни аларм па пас каже да хоће напоље, али не каже синовима, каже само мени - рекао је Вучевић