МАРИНИКА ШИРИ БЕСКРУПУЛОЗНЕ ЛАЖИ ПРОТИВ ВЛАСТИ Месаровић: Све су то изливи личних фрустрација због фанстастичних резултата које Србија постиже НЕЋЕ УСПЕТИ ДА ЗАУСТАВЕ НАШУ ЗЕМЉУ
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић изјавила је да Мариника Тепић наставља кампању ширења беспризорних лажи против легитимно и легално изабране власти јер су им, како каже, пропали сви покушаји изазивања обојене револуције.
-Све што изговара Мариника Тепић има везе једино са њеном болесном жељом да некако дође на власт, да се поново докопа народних пара које је немилосрдно трошила док је била на државним функцијама. Сада, када су им пропали сви покушаји изазивања обојене револуције и насилног доласка на власт, њен шеф Драган Ђилас, такође доказани лопов и финансијер блокадера насилника, настављају кампању ширења беспризорних лажи против легитимно и легално изабране власти. Све што Тепић изговара су изливи њених личних фрустрација због фанстастичних резултата које наша Србија остварује захваљујући политици председника Александра Вучића и Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем - написала је Месаровић на Инстаграму.
Месаровић је поруичила да им неће проћи покушаји да униште Србију.
-То је све оно о чему Тепић и њој слични могу само да сањају! За њих је то недодирљиво и недокучиво! Зато и мрзе толико. Отуда таква мржња и насиље, и покушаји да се сруши Србија, да се уништи наша економија и живот грађана, са се украду плате и пензије, да се украде будућност наше деце. Неће им проћи! Никада неће успети да зауставе нашу Србију! Победиће Србија - јасна је Месаровић.