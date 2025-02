МАСК ПОДРЖАО СТАВ ГРЕНЕЛА ”Реликти прошлости”; Затворите Радио Слободна Европа и Глас Америке

Он је у одвојеној објави навео да су Радио „Слободна Европа“ и „Глас Америке“ реликти прошлости које непотребно плаћају амерички порески обвезници.

Да, затворите их.

1. Европа је сада слободна (не рачунајући бирократију која гуши).

2. Нико их више не слуша.

3. То су само радикални левичари који причају сами са собом док пале милијарду долара годишње новца америчких пореских обвезника – написао је Илон Макс на Иксу.

🚨🇺🇸RIC GRENELL: U.S. TAXPAYERS FUND FAR-LEFT STATE MEDIA—IT’S TIME TO SHUT IT DOWN



“Radio Free Europe and Voice of America are media outlets paid for by the American taxpayers.



It is state-owned media.



These outlets are filled with far left activists.



