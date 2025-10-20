МИ СМО СРБИЈУ ОПОРАВИЛИ Министарка Месаровић одбрусила Никезићу из ССП: Једино што зна је њихов ,,економски патриотизам” који је подразумевао лично богаћење на народној грбачи
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић огласила се на свом Инстаграм профилу и одговорила на скандалозну изјаву посланика ССП Душана Никезића.
-Душан Никезић, Ђиласов менаџер за затварање фабрика и пљачкање државног буџета, је показао шта зна о економији када је за само четири године, од 2008. до 2012. године, буџетски дефицит повећан са 2,5 на 6,4 одсто, а незапосленост са 13,5 на преко 25 одсто. Грађани се сваки дан захваљују што смо их спасили од Никезићевог ,,знања и стручности”- написала је Месаровић на Инстаграму.
Она је нагласила да су они украли од грађана Србије најмање 619 милиона евра.
-А ми смо Србију економски опоравили, остварили годишње инвестиције од 5,2 милијарди евра и запослили преко пола милиона људи. И то је разлика између њих и нас! Једино што Никезић зна јесте тај њихов ,,економски патриотизам” који је подразумевао лично богаћење на народној грбачи, комбинације са њиховим тајкунско-криминалним кланом, пљачкашке приватизације и будзашто продају државних ресурса. Нажалост, грађани су на својој кожи осетили Никезићеву ,,стручност”, по празним новчаницима и празној државној каси. Никада нећемо дозволити да ти и такви наставе да се богате на државним функцијама, да поново краду народне паре! Ми ћемо и даље чинити све да јачамо нашу економију, да запошљавамо и повећавамо животни стандард грађана.
Министарка је навела и да је захваљујући политици председника Александра Вучића, Владе Републике Србије и Српске напредне странке, на челy са Милошем Вучевићем, Србија добила инвестициони кредитни рејтинг и постала једна од најбрже растућих економија и регионални лидер у привлачењу страних директних инвестиција.
-Настављамо да улажемо у даљи развој наше привреде, јачање малих и средњих предузећа, да подржавамо жене предузетнице, ... у све оно што Ђиласов и Никезићев пљачкашки клан никада није радио већ су док су били на власти безобзирно трошили и крали новац грађана- закључила је Месаровић.