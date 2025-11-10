moderate rain
8°C
10.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МИНИСТАР ДАЧИЋ НАЈОШТРИЈЕ ОСУДИО ЗЛОУПОТРЕБЕ ТРАГИЧНО ПРЕМИНУЛИХ МОМАКА ИЗ ШАПЦА, КРАЉЕВА И КРАГУЈЕВЦА У ПОЛИТИЧКЕ СВРХЕ Стао на пут спекулацијама

10.11.2025. 11:40 11:47
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
dacic
Фото: TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

Поводом бројних неистина и спекулација које се последњих дана шире на друштвеним мрежама у вези са случајевима трагично преминулих младића у Крагујевцу, Шапцу и Краљеву, потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић најоштрије је осудио покушаје злоупотребе ових трагедија у политичке и пропагандне сврхе, чиме се дубоко повређују породице страдалих и наноси штета угледу институција.

-Реч је о три трагична догађаја у којима су изгубљена три млада живота, и управо зато је најмање што сви морамо показати- поштовање, достојанство и одговорност. Посебно је срамотно и људски недопустиво што појединци без иједне проверене чињенице износе неистине о раду полиције, мотивима и узроцима смрти, користећи туђу несрећу за личну промоцију и политичке обрачуне. Тиме се не само дезинформише јавност, већ се дубоко повређују породице које пролазе кроз најтежи могући тренутак- стоји у саопштењу МУП-а.

Како се даље наводи, Министарство унутрашњих послова поступа искључиво у складу са законом, професионално и транспарентно, у сарадњи са надлежним тужилаштвима, и ни у једном од ових случајева разлог смрти није било поступање полиције, са чиме су породице и упознате.

-Званични налази обдукција и токсиколошких анализа су у поступку, и једино они могу дати одговоре на сва питања. Све друго је неодговорна и злонамерна манипулација. Свако јавно изношење или коментарисање података који су предмет званичних поступака и истрага, а које у складу са законом спроводе надлежни државни органи, представља не само неодговорно већ и противзаконито понашање. Свако намерно ширење лажних вести којима се изазива страх, неповерење и мржња према полицији није слобода говора, већ друштвено опасан чин који има за циљ да се злоупотребом туђе трагедије умањује поверење у институције државе. Нећемо дозволити да се људске несреће и бол породица користе за сензационализам, дезинформације и политичке поене. То је граница која се не сме прелазити- огласио се даље Дачић путем саопштења. 

Министар је апеловао на све да се уздрже од ширења непроверених и злонамерних садржаја, да покажу поштовање према истини, закону и пре свега породицама које су изгубиле своје најмилије. 

-Људска трагедија не сме бити ничија платформа за нападе, лажи и манипулације- поручио је министар Дачић.

Ивица Дачић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај