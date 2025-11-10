МИНИСТАР ДАЧИЋ НАЈОШТРИЈЕ ОСУДИО ЗЛОУПОТРЕБЕ ТРАГИЧНО ПРЕМИНУЛИХ МОМАКА ИЗ ШАПЦА, КРАЉЕВА И КРАГУЈЕВЦА У ПОЛИТИЧКЕ СВРХЕ Стао на пут спекулацијама
Поводом бројних неистина и спекулација које се последњих дана шире на друштвеним мрежама у вези са случајевима трагично преминулих младића у Крагујевцу, Шапцу и Краљеву, потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић најоштрије је осудио покушаје злоупотребе ових трагедија у политичке и пропагандне сврхе, чиме се дубоко повређују породице страдалих и наноси штета угледу институција.
-Реч је о три трагична догађаја у којима су изгубљена три млада живота, и управо зато је најмање што сви морамо показати- поштовање, достојанство и одговорност. Посебно је срамотно и људски недопустиво што појединци без иједне проверене чињенице износе неистине о раду полиције, мотивима и узроцима смрти, користећи туђу несрећу за личну промоцију и политичке обрачуне. Тиме се не само дезинформише јавност, већ се дубоко повређују породице које пролазе кроз најтежи могући тренутак- стоји у саопштењу МУП-а.
Како се даље наводи, Министарство унутрашњих послова поступа искључиво у складу са законом, професионално и транспарентно, у сарадњи са надлежним тужилаштвима, и ни у једном од ових случајева разлог смрти није било поступање полиције, са чиме су породице и упознате.
-Званични налази обдукција и токсиколошких анализа су у поступку, и једино они могу дати одговоре на сва питања. Све друго је неодговорна и злонамерна манипулација. Свако јавно изношење или коментарисање података који су предмет званичних поступака и истрага, а које у складу са законом спроводе надлежни државни органи, представља не само неодговорно већ и противзаконито понашање. Свако намерно ширење лажних вести којима се изазива страх, неповерење и мржња према полицији није слобода говора, већ друштвено опасан чин који има за циљ да се злоупотребом туђе трагедије умањује поверење у институције државе. Нећемо дозволити да се људске несреће и бол породица користе за сензационализам, дезинформације и политичке поене. То је граница која се не сме прелазити- огласио се даље Дачић путем саопштења.
Министар је апеловао на све да се уздрже од ширења непроверених и злонамерних садржаја, да покажу поштовање према истини, закону и пре свега породицама које су изгубиле своје најмилије.
-Људска трагедија не сме бити ничија платформа за нападе, лажи и манипулације- поручио је министар Дачић.