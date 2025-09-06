МИНИСТАР ДАЧИЋ ОБРАТИО СЕ ПОВОДОМ НЕРЕДА У НОВОМ САДУ Цео полицијски извештај пред грађанима
Министар унутрашњих послова Ивица Дачић обраћа се на конференцији за медије у Министарству унутрашњих послова поводом нереда који су се синоћ догодили у Новом Саду.
- Нажалост и синоћ и ноћас је дошло до бруталног и масовног напада на полицију у Новом Саду. И синоћ смо о томе говорили данас желимо да изнесемо фактографију. Као што смо рекли и синоћ, после завршетка непријављеног скупа, око 2.800 грађана је кренуло до Филозофског факултета где су камењем и другим предметима гађали полицијске службенике. Лица која су гађала су била маскирана, имали су плаве и црвене шлемове на глави - рекао је Дачић.
Он је ркеао да је путем радио везе полицији наложено да реагују само да одбране своје животе, односно у случају напада на полицију.
- Прво што се чуло јесте да је бачен топовски удар на полицију око 21 сат. Лажи су да је полиција бацила топовски удар, полиција ниада не примењује бацање било каквх пиротехничких средстава. Након тога је било још два топовска удара, бакље, све до 21.27 окупљени су нападали кордном полиције који је мирно стајао испред факултета. Полиција се ту налазила на позив декана, мирно су стајали, никога нису провоцирали. Као што је то sllučaj у poslednjimm месецима, циљ оваквих окупљања демонстраната је напад на полицију. Полиција је нападнута пиротехником, каменицама, фарбом, бакљама, шипкама, запаљивом течношћу. Упозоравани су да то не раде, да ће полиција морати да реагују - додао је Ивица Дачић.
Додао је да је у едном тренутку преко радио везе јављено да упозорења немају ефекта. Када је дошло до повређивања полицијских службеника, полиција је употребила средства принуде потискивањем и хемијским средствима.
- Ректор се обратио полицији и око поноћи су полицијски службеници по позиву ректора ушли у објекат ректората, где су затекли 142 грађана, које су легитимисали. Приведено је осам лица да би се узеле службене белешке на околности њиховог боравка у Ректорату јер су код њих нађени панцири, ручна радио станица, дрон.