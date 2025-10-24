broken clouds
ПРИТВОР ЗА НАПАДАЧА ИСПРЕД НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ Због рањавања мушкарца и паљења шатора 30 дана притвора, ево како се осумњичени бранио пред судом

24.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Танјуг
Фото: TANJUG/RADE PRELIĆ

БЕОГРАД: Виши суд у Београду одредио је притвор до 30 дана Владану А. (70) осумњиченом да је 22. октобра испред Дома Народне скупштине из пиштоља, који је неовлашћено носио, ранио оштећеног М.Б, а потом бензином полио и запалио шаторе испред Скупштине.

Притвор му је одређен да не би поновио кривично дело у кратком временском периоду, као и због узнемирења јавности, саопштено је из тог суда.

Више јавно тужилаштво у Београду је раније саопштило да се осумњичени на саслушању бранио ћутањем, односно да је искористио своје законско право да не износи одбрану.

Наредбом о спровођењу истраге осумњиченом се на терет ставља кривично дело убиство у покушају у стицају са кривичним делом недозвољено држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја и кривичним делом изазивање опште опасности.

Постоје основи сумње да је Владан А. 22. октобра око 10:15 часова дошао испред Дома Народне скуштине, ушао у један од шатора и из ватреног оружја, пиштоља марке "Мелиор", модел "New Moder", који је неовлашћено носио, у правцу оштећеног М.Б, који је ушао за њим у шатор упућујући му речи "Шта радите, како улазите тако без позива", испалио више пројектила, којом приликом је оштећени задобио телесне повреде у пределу десне натколенице.

Након што се оштећени М.Б. после задобијања повреда затетурао испред улаза у шатор и удаљио, осумњичени је испалио више пројектила, а потом и изазвао пожар тако што је бензином који је понео са собом у пластичној кантици - канистеру, полио унутрашњост шатора у коме су се налазиле различите ствари и гардероба и уз помоћ отвореног пламена исти запалио.

Пламен се потом са овог шатора проширио и на суседне шаторе и предмете који су се налазили у њима, услед чега је дошло и до оштећења возила марке "Шкода Октавиа" које се налазило на службеном паркингу испред Дома Народне скупштине.

Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
