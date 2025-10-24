МИТРОПОЛИТ ФОТИЈЕ ПРЕДСЕДНИКУ ЦРНЕ ГОРЕ МИЛАТОВИЋУ: Амфилохије није био то што Ви говорите
БАЊАЛУКА: Митрополит зворничко-тузлански Фотије поручио је данас да је блаженопочивши митрополит Амфилохије био велики јерарх Српске православне цркве (СПЦ) и човек за вечност који је сматрао да су Србија и Црна Гора једно, истакавши да неће проћи црногорствовање председника Црне Горе Јакова Милатовић који лажно покушава да га представи као Црногорца.
Митрополит Фотије наводи да Милатовић у црногорствовању свега и свачега, покушава да и блаженопочившег митрополита Амфилохија прогласи Црногорцем, док за литије тврди да су тобоже покренуте да би се самосталност Црне Горе учврстила што је чиста лаж.
Владика Фотије истиче да блаженопочивши митрополит Амфилохије за себе никада није рекао да је Црногорац, барем не у смислу каквим га жели представити Милатовић.
Митрополит Фотије указује да Милатовић у обраћању поводом пет година од упокојења митрополита Амфилохија јавно обзнани свима да је овај велики човек СПЦ "Црногорац и само Црногорац".
"Прочитавши ово Милатовићево обраћање, чудом сам се чудио шта читам и шта чујем: да је Амфилохије само Црногорац и да је `славу Црне Горе пронео по свету`. Друго, по Милатовићу, да Амфилохије ништа није чинио 2006. године да спречи одвајање Црне Горе од Србије. Треће, да је Амфилохије и литије покренуо 2019/20. да би самосталност Црне Горе потврдио и што више је од Србије удаљио, а да Црна Гора прихвати политику - Европа сад", навео је митрополит Фотије и истакао:
"Ово се не може другачије разумети него као црногорствовање свега и свачега и свега свакога, па и митрополита Амфилохија. Ако је и од Милатовића, много је".
Митрополит Фотије наводи да као бивши студент блаженопочившег митрополита Амфилохија мора рећи истине ради да је овог духвника упознао много пре него Милатовић.
"Он је био наш професор и учитељ, и колико се ја сећам, а то могу потврдити генерације и генерације студената Теолошког факултета у Београду, који се налазио преко пута Патријаршије, да Амфилохије никада за себе није рекао да је Црногорац, у смислу каквим га жели представити уважени Милатовић", напомиње митрополит Фотије.
Митрополит Фотије истиче да је блаженопочившег митрополита Амфилохија упознао 80-тих година прошлог века, када се он као доктор теологије вратио у Србију и постао професор на Теолошком факултету.
"Нама је најчешће предавао два предмета `Увод у богословље` и `Катихетику`, односно `Основе православног васпитања и образовања`. Амфилохије је већ тада био човек који је ту Милатовићеву црногорствујушчу причу надишао, надишао својим животом, аскетским подвигом и исихазмом", указао је митрополит Фотије.
Митрополит зворничко-тузлански прецизира да је исихазам православно духовно искуство у Христу, које каже да је човек створење за вечност и да је круна његове вере, подвига и усавршавања - достизање обожења личности (теосис).
"Амфилохије је био учитељ тога пута и те истине, и то не теоријски предавач, него опитни исихаста. Он је био човек који је исихазмом живео и о њему је сведочио. Колико је то далеко од Милатовићевог црногорствовања, рећи ћу, колико небо од земље", истакао је митрополит Фотије.
Ако неко не зна блаженопочившег митрополита Амфилохија, а жели у ово наше време да га упозна, истиче владика Фотије, треба да прочита беседу коју је изрекао још 1979. године у манастиру Ћелије на сахрани свога духовног оца аве Јустина Ћелијског - Српскога пророка Јеремије, Србина из Врања, рођеног у угледној и честитој породици Поповића.
"Та беседа промаче нашем Милатовићу као и много тога другога из живота Амфилохијевог. Зато Милатовићево црногорствовање неће проћи. Црква има дубље и шире памћење од оног историјског, политичког и земаљског", поручио је, између осталог, митрополит Фотије, преноси Срна.
У свему што је Милатовић рекао, истиче митрополит Фотије, види се покушај да се један велики човек СПЦ прогласи Црногорцем и да постане као грош.