Позивао на рушење шатора испред Народне скупштине и обрачун с мигрантима УХАПШЕН Д.К. ОСУМЊИЧЕН ЗА КРИВИЧНО ДЕЛО РАСНА И ДРУГА ДИСКРИМИНАЦИЈА
Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, Посебном одељењем за високотехнолошки криминал, ухапсили су Д.К. (1988) због постојања основа сумње да је извршио кривично дело расна и друга дискриминација.
Како се наводи, он је позивао на рушење и уништавање шатора постављених испред Дома Народне скупштине, као и обрачун с лицима, припадницима мигрантске популације који бораве и раде на територији Републике Србије.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву.
Имајући у виду да је од стране осумњиченог пријављено јавно окупљање за данас, 24.10.2025. године са почетком у 18 часова, на Тргу Републике, припадници Министарства унутрашњих послова предузеће мере сходно Закону о јавном окупљању и у случају да дође до покушаја јавног окупљања, исто ће спречити или прекинути сходно одредбама наведеног закона.