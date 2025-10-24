broken clouds
Позивао на рушење шатора испред Народне скупштине и обрачун с мигрантима УХАПШЕН Д.К. ОСУМЊИЧЕН ЗА КРИВИЧНО ДЕЛО РАСНА И ДРУГА ДИСКРИМИНАЦИЈА

24.10.2025. 15:56 15:58
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Dnevnik.rs

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, Посебном одељењем за високотехнолошки криминал, ухапсили су Д.К. (1988) због постојања основа сумње да је извршио кривично дело расна и друга дискриминација.

Како се наводи, он је позивао на рушење и уништавање шатора постављених испред Дома Народне скупштине, као и обрачун с лицима, припадницима мигрантске популације који бораве и раде на територији Републике Србије.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву.

Имајући у виду да је од стране осумњиченог пријављено јавно окупљање за данас, 24.10.2025. године са почетком у 18 часова, на Тргу Републике, припадници Министарства унутрашњих послова предузеће мере сходно Закону о јавном окупљању и у случају да дође до покушаја јавног окупљања, исто ће спречити или прекинути сходно одредбама наведеног закона.

 

