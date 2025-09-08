МИНИСТАР ПРОСВЕТЕ ПРОТИВ СМЕНЕ ДЕЈАНА МАДИЋА: „Он је један промишљен, мудар човек, човек дијалога и компромиса“
БЕОГРАД: Министар просвете Дејан Вук Станковић изјавио је данас да је против смене ректора Универзитета у Новом Саду Дејана Мадића.
Станковић је то рекао коментаришући захтев декана факултета Универзитета у Новом Саду који су раније затражили оставку Мадића због, како су навели, недопустивог насиља на простору кампуса Универзитета у Новом Саду.
"Ја сам против смене Дејана Мадића. То је мој одговор на њихово питање. Као грађанин сам против смене, а као министар посебно, зато што је Дејан Мадић један промишљен, мудар човек, човек дијалога и компромиса, који је неправедно оптужен за све и свашта", рекао је Станковић за К1.
Према његовим речима Мадић само није хтео да дозволи да се зграда ректората политички инструментализује и морао је уз помоћ полиције да је ослобађа од блокадера.
"Тамо су у згради ректората пронашли арсенал оружја и оруђа који се употребљавају у грађанским сукобима на улицама између полиције и демонстраната, а то није донео Мадић него они који су нелегално запосели зграду у којој он треба да седи као неко ко врши функцију ректора", рекао је Станковић.