МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ НАСТАВЉА ДА ПОДРЖАВА ЗАНАТЛИЈЕ Месаровић: Расписујемо позив за бесповратна средства за старе занате и домаћу радиност ЧУВАМО ТРАДИЦИЈУ, ИДЕНТИТЕТ И КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић обишла је данас у Београду радионицу занатлије Жељка Опачића, наследника дуге традиције обућарског заната, који је путем програма министарства набавио репроматеријал.
-Његова радионица „Инг. Опачић“, од 2006. године наставља да негује ручну израду уникатне мушке обуће од најквалитетније коже, чувајући занат и уметност која се преноси с колена на колено. Министарство привреде је управо кроз Програм за развој старих и уметничких заната омогућило Жељку да у 2024. години добије подршку за набавку репроматеријала, а већ у 2025. години настављамо са новим циклусом подршке вредним занатлијама широм Србије - навела је Месаровић.
Месаровић је најавила да Министарство у понедељак расписује нови позив те позвала све који се баве старим занатима и домаћом радиношћу да поднесу захтев и искористе 100% бесповратних средства која је држава обезбедила.
-Ово није само економска мера – ово је начин да чувамо нашу традицију, идентитет и културно наслеђе, и да га учинимо видљивим и доступним млађим генерацијама. Поносна сам што у политици председника Александра Вучића и Српске напредне странке, на челу са Милошем Вучевићем, препознајемо значај људи који својим радом и умећем чувају дух Србије. Они показују да и у савременом добу ручни рад и вештина имају велику вредност и снажан економски потенцијал- рекла је Месаровић и додала да ће се Министарство наставити да улажемо у занатлије, јер знање, труд и традиција не смеју да нестану.