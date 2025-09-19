СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У АТЛЕТИЦИ У ТОКИЈУ: Дупла круна за Џеферсон Вуден, Лајлс одбранио трон на 200 метара, Бенџамин славио на 400 метара, дисквалификован, па му враћено злато
Американац Ноа Лајлс одбранио је светски трон на 200 метара. Он је у сјајној трци у финалу Светског првенства у Токију славио са 19,52 секунде.
До последњег метра корак са њим су држали његов сународник Кенет Беднарек и млади Јамајчанин Брајан Левел, али је круна ипак остала код Лајлса. Четврти пут узастопно је славио на 200 метара на првенствима света. Беднарек је освојио сребро са 19,58, док је Левел прву светску медаљу узео са резултатом 19,64. Олимпијски шампион Тебого из Боцване био је четврти са само стотинком заостатка у односу на Левела.
Неколико минута касније у финалу исте дисциплине код жена најбржа је била Американка Мелиса Џеферсон Вуден. Светска шампионка је круни на 100 метара додала ону на дупло дужој деоници са 21,68. Ривалке је иза себе оставила за скоро пола секунде. Британка Ејми Хант била је друга са 22,14, док је бранилац титуле Јамајчанка Шерика Џексон завршила на трећем месту са 22,18.
Права драма виђена је у последњој серији троскока. Португалац Педро Пичардо је водио од прве серије, али му је онда прву позицију последњим скок одузео Италијан Андреа Далавале са 17,64. Ипак Пичардо је сачувао присебност и у последној серији стигао до резултата сезоне 17,91 и златне медаље. Кубанац Лазаро Мартинез је био трећи са 17,49.
Свашта се дешавало у финалу трке на 400 метара препоне, а на крају је најбољи на свету постао Американац Раи Бенџамин. Првобитно је управо Бенџамин, актуелни олимпијски шампион, победио за 46,52 секунди. И док се он сликао са круном стигла је вест да је диксвалификован, иако је убедљиво славио. Разлог је јер је рушењем последње препоне наводно омео такмичара до њега. Чудна одлука јер је Американац био далеко испред свих ривала. Ипак после неколико минута све је поново враћено како је било и верификован је резултат са стазе. Сребро је завршило око врата Бразилца Алисона Дос Сантоса (46,84), а трећи је био Абдеррахман Самба из Катара (47,06). Први фаворит и светски рекордер Норвежанин Вархолм се потпуно распао у финишу и са другог пао на пето место са 47,58.
Када нема Сидни Меклафлин, која се пребацила на дисциплину 400 метара и у четвртак освојила злато у Токију, јасно је да је на 400 препоне код жена неприкосновена Фекме Бол. Холанђанка је оправдала улогу фаворита и славила са 51,54. Иза ње је остала Американка Џасмин Џонс са 52,08, док је на трећем месту завршила Словакиња Ема Заплеталова са државним рекордом 53,00.