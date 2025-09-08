МИНИСТАР СТАНКОВИЋ О ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НОВОМ САДУ: "Ситуација се нормализује"
БЕОГРАД: Министар просвете Дејан Вук Станковић изјавио је данас да се ситуација на Филозофском факултету у Новом Саду нормализује и додао се то види и по томе што се 1.300 студената пријавило да полаже испите и да у згради више нема блокадера.
"Није ме нико обавештавао о томе, али сама чињеница да 1.300 студената хоће да уђе и да нема више блокадера у самој згради је довољан показатељ да се ствари нормализују", рекао је Станковић на ТВ К1.
Он је додао да оно што се десило у петак на суботу увече на улицама Новог Сада, а посебно испред Филозофског факултета је неприхватљиво.
"Она врста насиља и напада на полицију, бацање топовских удара, залетање на полицајце, ударање моткама, поруке које сте чули да треба све побити је несто што је улазак и грађански рат. На срећу велика већина грађана то не одобрава и посматра то са једне дистанце, а не мали број и са једном врстом презира", рекао је Станковић.
Станковић је оценио да је добра вест везано за намеру студената да полажу испите и да напредују у свом студирању.
"Видећемо колики је степен пролазности на тим испитима и какав је квалитет знања показан. Добра вест да их се 1.300 пријавило да полажу испите, то значи да је студентима стало до знања и да им је стало до студирања, а високошколска установа је "коначно ослобођена", навео је Станковић.
Рекао је и да се раније упознао са деканом Филозофског факултета у Новом Саду Миливојем Алановићем, оцењујући да је реч о пристојном човеку који је још пре 2,5 месеца изразио жељу да ова високошколска установа профункционише.
"Човек који је на месту и који је одвојио преношење знања од политике и данас је спреман да поднесе прилично велику жртву да би сачувао Филозофски факултет", рекао је Станковић.
Говорећи о ситуацији на ДИФ-у у Новом Саду, Станковић је казао да ће декан Патрик Дрид урадити све да заштити факултет.
Када је реч о 22 захтева студената у блокади, а између осталог траже да Дрид поднесе оставку, да се укину све дисциплинске пријаве према студентима, Станковић оцењује да је реч о провокацији.
"Ово је провокација да би се поново направиле блокаде, дрска провокација која је дошла из НГО аутономашке кухиње у Новом Саду да би се водила кампања и даље против Патрика Дрида и да би се спречила нормализација наставе. Могу да пишу о мени шта год хоће, али ово се тако зове", рекао је Станковић.
Станковић је оценио да неко хоће од новосадског универзитета да направи политичко бојно поље, да подиже тензије и да кокетира са насиљем.