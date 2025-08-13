Најмање шест повређених полицајаца! ДАЧИЋ: У КОМАНДНИ ЦЕНТАР СТИГАО ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ, позивамо све да се повуку са улица
БЕОГРАД: Министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је вечерас да је у Командни центар полиције стигао и председник Србије Александар Вучић и позвао све да се повуку са улица и да се сачува ред и мир.
Позивамо све да се повуку са улица, да сачувамо ред и мир у Србији, казао је Дачић у изјави новинарима.
Дачић је рекао да полиција жели да се сачувају сви животи те да су и вечерас употребљена минимална средства принуде како би животи били спашени.
Поручио је свима онима који су нападали полицију да ће полиција санкционисати и ухапсити, односно привести све оне који су нападали полицију у року од 48 сати.
Дачић је истакао и да је велика одговорност и на политичарима и другим актерима јавног живота који су позивали на крвопролиће.
И они такође морају да сносе одговорност. Најважније је од свега да сачувамо мир, да спречимо нападе на друге грађане и да спречимо нападе на полицију", казао је Дачић.
Има и теже повређених
Министар унутрашњих послова изјавио је да је најмање шест полицајаца повређено у нередима у више градова Србије, а да их је према најновијим информација, вероватно и много више, као и да међу њима има и теже повређених.
Вечерас смо присуствовали сценама насиља, догодио се језиви напад на државу, грађане који другачије мисле, на полицију. Шесторица повређених полицајаца. Једноставно, они који су ишли ка просторијама Српске напредне странке, блокадери, су нападали и грађане и полицију без икаквог разлога", рекао је Дачић новинарима у Палати Србија.
Истакао је да је полиција ту да заштити јавни ред и мир и да су они против тога да се на такав начин, непријављено, противзаконито, угрожава имовина других политичких странака, али и животи грађана који другачије мисле и самих полицајаца.
На много места у Србији је било изражено такво насиље, највише у Новом Саду, Београду, на појединим местима, Краљеву, Лазаревцу, Панчеву. Полиција је вечерас спасавала животе грађана и своје животе, навео је Дачић.
Додао је да жели да ода признање припадницима полиције на свему што раде на очувању јавног реда и мира, иако су изложени бројним нападима.
Видећемо каква ће бити листа повреда, бојимо се да има и тежих повреда полицајаца. Информација од пре сат времена је да има шест повређених. Ми сада већ имамо информације са терена да их има 14, 15 полицајаца повређених у овим актима насиља, рекао је министар.
Нагласио је да полиција жели да се сачувају сви животи те да су и вечерас употребљена минимална средства принуде како би били спашени животи.
Наводећи да се налазе у Командном центру полиције, Дачић је навео да је тамо стигао и председник Србије Александар Вучић.
Позивамо све да се повуку са улица, да сачувамо ред и мир у Србији, казао је.
Поручио је свима онима који су нападали полицију да ће полиција санкционисати и ухапсити, односно привести све оне који су нападали полицију у року од 48 сати.
Дачић је истакао и да је велика одговорност и на политичарима и другим актерима јавног живота који су позивали на крвопролиће.
И они такође морају да сносе одговорност. Најважније је од свега да сачувамо мир, да спречимо нападе на друге грађане и да спречимо нападе на полицију, казао је Дачић.