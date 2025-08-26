„НАПАД НА ПОЛИЦИЈУ БЕЗ ИКАКВОГ ПОВОДА" Дачић о инциденту у Новом Саду: Шта је полиција крива?“
Министар унутрашњих послова Ивица Дачић огласио се после напада блокадера на полицију испред Филозофског факултета у Новом Саду.
Како је Дачић објаснио, Интервентна јединица је дошла на позив декана Миливоја Алановића.
Алановић је полицију позвао када је група блокадера ушла на факултет.
„Још један напад на полицију. У 18.55 декан Филозофског факултета у Новом Саду пријавио је да је већи број лица насилно ушао у просторије факултета и позвао у помоћ полицију. Припадници Интервентне су упућени на догађај, којом приликом су без икаквог повода блокадери покушали да спрече долазак Интервентне, не само вербално, већ и физички. Старешина је успео да уђе у просторије и обави разговор са деканом“, рекао је министар.
„Шта је полиција крива? Дошла је на позив декана, што је наша дужност.“
Дачић је додао да су међу присутнима били и: Миша Бачулов, Миран Погачар, Горан Јешић, Миломир Јачимовић, Роберт Силберхолц, Милан Чанак (син Ненада Чанка), који је, како каже министар, „уредно објављивао на друштвеним мрежама и позивао блокадере да се у што већем броју супротставе полицији“.
Министар је потом пустио и снимак напада на полицију:
„Захваљујем онима који су ово снимали, овде се види да никаквог повода за напад на полицију није било.“
„У просторијама факултета нису затечени студенти других факултета, они су их напустили када су видели полицију. Тренутно припадници Интервентне јединице полиције и жандармерије налазе се испред улаза у факултет и, као што видите, они онемогућавају насилни улазак блокадера. Унутар факултета налази се, како је декан рекао, петнаестак професора и запослених.“
„Обавестили смо тужилаштво, које је наложило да доставимо извештај. У току је идентификација свих оних који су починили кривична дела и прекршаје, који су нападали полицију.“
„Још једном позивамо све да се придржавају закона. Полиција ради свој посао. Видели сте управо на овом примеру да се полицији онемогућава да дође до места где је позвана од стране легалних и легитимних органа факултета, односно декана. Ово је, нажалост, слика и прилика свих тих ствари које се дешавају ових дана – да се полиција оптужује за наводну бруталност, а овде видите како неко напада полицију. У свим тим снимцима видећете да има људи који ударају полицију, гурају полицију и самим тим врше и кривична дела и прекршаје. Позивамо све да поштују закон. Свако ко крши закон, ко је починио кривична дела или прекршаје, биће идентификован и са стране полиције процесуиран у смислу подношења пријаве надлежном тужилаштву. Шта ће тужилаштво даље да ради, то је у њиховој надлежности.“
„Полиција се налази испред факултета на позив декана и остаће ту док декан тако тражи“, закључио је Дачић.