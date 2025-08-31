overcast clouds
"НЕ ДАМО СРБИЈУ“ Северни део Косовске Митровице облепљен плакатима са српском тробојком

31.08.2025. 08:51
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг


Фото: ТВ Мост

КОСОВСКА МИТРОВИЦА: Током протекле ноћи, широм северног дела Косовске Митровице излепљени су плакати са српском тробојком, јавља телевизија Мост.

На плакатима су различите поруке од којих једна гласи "Не дамо Србију“.

Поред тога, на плакатима са српском тробојком пише и "Хоћу мир", "Хоћу нормалан живот", "Хоћу да радим", "Хоћу моју Србију назад", "Бори се против Куртијевих и свих осталих блокада", "Хоћу да се слободно крећем".

