НЕ ДАМО ВАМ ДА ПИШЕТЕ НАШУ ИСТОРИЈУ! ВАЉДА ЈЕ ПИТАЊЕ ШТА ЋЕ НАМ ДЕЦА УЧИТИ: Лидер СНС Вучевић о пакету националних уџбеника: Важно је да држава заокружи причу
Лидер напредњака и саветник председника Републике Милош Вучевић на Пинк телевизији да је пакет националних уџбеника јако важна тема за државу.
-Пакет националних уџбеника је важно да држава заокружи причу. Само да нам не причају о слободном тржишту, али немој да нам фалсификујете историју и географију. Увек вам дође пет саветника ухапшених, како ће реаговати странци. Усађен им је страх. Ма како ће наш народ реаговати? Ваљда је питање шта ће нам деца учити. Не давамо вам да пишете нашу историју. Ко што ћете рећи да смо бити окупатори на КиМ. Кроз мале кораке ви ћете нас да декодирате. А ми смо то представљали као отварање српског друштва. Нек невладине организације направе приватне школе. Ја сам чврсто на позицијама суверенистичке политике - рекао је Вучевић.