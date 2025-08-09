ПРИЗИВАЈУ СМРТ ПРЕДСЕДНИКА, АЛИ НЕЋЕ ИМ УСПЕТИ! Лидер СНС Вучевић најоштрије осудио скандалозне претње Вучићу и срамни цртеж у листу Данас: То нису медији већ плаћеничко смеће! Годинама му цртају мету
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић оштро је реаговао и осудио нове претње председнику државе Александру Вучићу на насловној страни дневног листа "Данас".
-Најоштрије осуђујем страшне алузије на смрт председника Србије Александра Вучића објављене на насловној страни „Данаса“, на којој је приказан раскомадан у експозији бомбе и са одсеченом главом. Вероватно ће они да се “бране” наводним уметничким слободама, али ја их питам - шта је то уметнички слободно у призивању смрти легално и легитимно изабраног председника државе? Шта је етички, професионално и морално у кампањи дехуманизације коју спроводе заједно са својом новинарском антисрпском браћом и сестрама из осталих тајкунско-блокадерских медија? То нису медији већ плаћеничко смеће, јер како другачије назвати оне који годинама цртају мете председнику Вучићу и члановима његове породице, прете му, лажу, приказују га као обешеног, раскомаданог- написао је Вучевић на Иксу.
Он је нагласио да такве претње долазе у тренутку када председник улаже надљудски напор да сачува нашу Србију, да заштити наш народ и државу од покушаја изазивања обојене револуције, потпуне блокаде живота и урушавања институција.
-Неће им успети! Неће ни једном претњом, нити ће овако накарадним цртежима зауставити Александра Вучића у његовој борби за нормалну, стабилну и успешну Србију. Победиће Србија- истакао је лидер СНС.
pic.twitter.com/Z7w8yC3Q5W
— Милош Вучевић (@milos_vucevic) August 9, 2025