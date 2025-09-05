НИЈЕ ПРОБЛЕМ ДА СЕ ИДЕ У БРИСЕЛ, ПРОБЛЕМ ЈЕ КАД НЕКО ТАМО ПЉУЈЕ И ОПАЊКАВА СВОЈУ ДРЖАВУ! Вучевић о понашању блокадера и ректора: Не раду се то што он ради! И чуде се како немају подршку
Лидер напредњака и савтник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић на Пинк телевизији прокоментарисао је понашање ректора и блокадер истакавши да се тако не ради, да може да се иде у Брисел, али не да се опањкава своја држава.
Није спорно да се иде у Брисел, ни позиција ни опозиција. Порблем је када неко иде у Брисел и пљује своју државу. Проблем је да ви своју државу опањкавате и износите све пред странцима. Ја сам поносан на СНС да никада као опозициона странка нисмо рекли једну реч пред странцима. То се не ради. Да ми сада идемо код некога ко није грађанин ове државе, то се не ради. Не ради се то што ректор ради. И чуде се како немају већу подршку. Грађани презиру те људе који иду да опањкавају сопствену државу. Ја сам фокусиран на рејтинг СНС, са председником државе. Што се тиче ректинга осталих странака то је исти корпус. Студентска листа има већи рејтинг јер нису открили своје људе. Ви не знате шта би била њихова политика према Косову, шта би радили у односу на Бања Луку, Сарајево. Осим да се они баве бољим друштвом. Имати подршку од 8 посто је озбиљан резултат. Наша странка мора да види шта мора да се поправља. Ја сам задовољан да председник и СНС има толику подршку. И даље су три најпопуларније институције председник, војска и српска црква.
Честитам новом председнику Владе РС и желим му успех. У РС је стање веома сложено, због свих напада. Забринут сам како ће се то све даље развијати. Никада не бих потценио дешавања у РС. Надам се да ће три народа која вековима живе у БиХ, говорим о Бошњацима, Србима и Хрватима, бити свесни да рационално разговарају. Причао о политичком Сарајеву који би да поништи РС и од ње направи невладину организацију.