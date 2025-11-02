overcast clouds
НОЋАШЊИ НАПАД НА ЋАЦИЛЕНД ЈЕ НАПАД БЕСНИХ И ИСФРУСТРИРАНИХ НА ПРИСТОЈНУ СРБИЈУ Вучевић: Они хоће насиље по сваку цену, али грађани неће! ПОЗИВАМ СВЕ ДА БУДУ МИРНИ И ДОСТОЈАНСТВЕНИ

02.11.2025. 22:08 22:23
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
мило
Фото: принтскрин инстаграм / milosvucevic

Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић изјавио је да су брутални напади који се дешавају вечерас докази беса и немоћи блокадера јер им није успео ниједан досадашњи покушај рушења институција и изазивања обојене револуције.

-Бедне кукавице су вечерас наставили бруталне нападе на просторије СНС -а на седам места, и на Пионирски парк- Ћациленд, симбол отпора и одбране Србије од ових који би да сруше нашу отаџбину. То су докази беса и немоћи јер им није успео ни један досадашњи покушај рушења институција, изазивања обојене револуције, рушења наше земље које је финансирано и потпомогнуто и споља и изнутра. Њима је насиље у крви. Тукли су наше људе, спаљивали нам и уништавали просторије, пуцали су на Милана Богдановића, .. буквално ни од чега не презају док не изазову братоубилачки рат- рекао је Вучевић.

Ноћашњи напад на Ћациленд је, како је рекао Вучевић, напад бесних и исфрустрираних на пристојну Србију, јер им је пукао и јучерашњи протест у Новом Саду, јер нису окупили стотине хиљада људи и нису успели да запале и униште Српску Атину. 

-Они хоће насиље по сваку цену. Али грађани то неће! Неће грађани да наседају на њихове провокације и насиље! Неће да буду део тих фашистичких хорди које већ годину дана блокирају и уништавају живот у Србији! Насиље и агресија нису Србија какву градимо последњих 13 година. И никада нећемо пристати да на њих одговоримо истом мером.
Позивам све грађане да остану мирни и достојанствени. Победићемо и ово зло - рекао је Вучевић.

 

