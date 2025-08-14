У НОВОМ САДУ СЕ ДЕСИЛА КУЛМИНАЦИЈА ОБОЈЕНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ Гојковић: Отворено и брутално насиље против оних који мисле другачије НЕЋЕ ИМ ТО ПРОЋИ
Председница Покрајинске Владе Маја Гојковић изјавила је на телевизији Euronews Serbia да су синиоћни напади блокадера на просторије Српске напредне странке у Новом Саду кулминација деловања током обојене револуције.
-Нови Сад је на удару блокадера од самог почетка покушаја да се спроведе обојена револуција, кулминација њиховог деловања је напад на просторије СНС-а на два места у граду. Топовски удари су се чули у мом стану, никада није било оваквих догађаја у Новом саду. Са вучевићем сам се сложила око тога да Нови Сад то никада није доживео. Ово су били протести најбруталнији икада, икао нису били масовни. Бранили су своје просторије, своје право да будеш ћлан било које партије. То се дешавало у Аустрији пред Први светски рат, ако сте били у било ком смислу различити. Сви Новосађани брину о томе шта се дешавало какви су то људи који желе на власт у Србији не марећи за људске животе. А људи који су били тамо, пре доласка полиције, борили су се за своје животе., напади су били стравићни, добро организовани. Са задње стране просторија на Булевару ослобођења су нападали, камењем, моткама, палицама, напали су наше чланове - рекла је Гојковић.
Гојковић је подсетила да је обојена револуција шаблон који се спроводи широм планете.
-Лако је извући паралеле, постоји , модел по ком се прво изазива страх, то се дешавало код нас на улицама, а сада кад је јасно шта спроводе, други чинилац је изазивање мржње међу људима. Овде није у питању различитост у политици. Они немају политику, шта то нуде. Видели смо голо насиље над оним ко другачије мисли. Малтретирају стално и људе који су политички неутрални, а који желе да бране свој град. Није само СНС на мети, већ и СПЦ у Војводини поготово. Није реч о подизању цркве само већ и меморијал, који обележава страдање Новосађана током Другог светског рата. Поједини медији који дају логистичку подршку блокадерима изокрећу истину о изградњи цркве на једном од Лимана. Све личи на време из 45 године прошлог века када су се цркве затварале. Грухоњићеви следбеници су најгласнији у нападима на политичку различитост у Војводини и они смишљају најгоре пароле. Нису мета друге вероисповести у Војводини. Све у Војводини што носи предзнак српско то страшно смета. СНС је јединствена у одбрани Србије, ми никад нисмо били хомогенији. Пробудили су у свима осећај припадности држави. Први пут у животу узела сам заставицу и ставила је на терасу као одбрану од свега што се дешава. Нису сви блокадери из Новог Сада, и они не могу да превагну у односу на велики број Новосађана који су поносни на све што се гради у нашем граду - навела је Гојковић.
Блокадери су, како је рекла Гојковић, група обучених људи који спроводе фашизам у Војводини и Србији.
-Али то им неће проћи. Мало их је. Видеће на изборима, колико их мало људи подржава. Једини програм им је фашизам. Увек сам била и остаћу уз Србију. Дајте да заборавимо различитости. Баћки Петровац је један од најружнијих примера обојене револуције. Изложба није била део програма, та изложба која је као прекинута. Словачка се изјаснила и рекли су да знају да је то пука политика - рекла је Гојковић.