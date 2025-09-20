"ОД СЛАБЕ ВОЈСКА СРБИЈЕ ИЗРАСЛА ЈЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈУ АРМИЈУ" Градоначелник Новог Сада Мићин о војној паради: Данас је сваки грађанин Србије поносан на снагу наше војске
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин присуствовао је војној паради Војске Србије "Снага јединства" и том приликом на Инстаграму истакао да је данас сваки грађанин Србије поносан на снагу наше војске.
-Величанствен приказ наше одбрамбене моћи на војној паради "Снага јединства" у Батајници! Данас је сваки грађанин Србије поносан на снагу наше војске. Војска је гарант наше слободе. Суверенитета, независности, мира и стабилности. Данашњој паради која је уприличена поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе, као празнику идентитета, који јасно говори ко смо, одакле долазимо и где идемо. Застава и Војска Србије су поуздани и несумњиви симбол нашег заједништва, наше повезаности, и наше посвећености држави и грађанима- написао је градоначелник на Инстаграму.
Он је додао да су љубав према слободи и миру дубински укорењени у карактеру сваког грађанина Србије те да је то вредност достојна поштовања.
-Захваљујући визији коју је Александар Вучић упоставио као министар одбране, затим као председник Владе и као председник државе, заједно са Србијом јачала је и наша Војска. Од слабе и неопремљене, израсла је у најопремљенију одбрамбену армију у овом делу Европе. Баш као што је Србија израсла у најјачу економску снагу у региону!
Добро опремљена и обучена војска је најубедљивији аргумент мирног просперитета Министарста одбране. Србија је посвећена миру! Србија је посвећена слободи! Србија је под вођством Александра Вучића посвећена напретку и бољем животу свих грађана! Живела Србија- поручио је.