ТЕЛО ПРОНАЂЕНО НА ЗГАРИШТУ Од стана није остало ништа

20.09.2025. 12:03
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs

Фото: Дневник

У општини Источна Илиџа у Источном Сарајеву пронађено је тело једне особе након пожара у једном од станова у стамбеној згради у Улици Басаревића због чега су јутрос припадници Полицијске управе Источно Сарајево започели увиђај.

Пожар је пријављен Полицијској станици Источна Илиџа синоћ у 23.50 часова, а угасили су га припадници Ватрогасне јединице Источно Сарајево, саопштено је из Полицијске управе Источно Сарајево, преноси Срна. 

Остали станари су евакуисани и нема повређених лица. Из полиције су додали да ће тачан узрок пожара бити познат након увиђаја.

Полицијском увиђају присуствује и судски вештак.




