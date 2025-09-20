ТЕЛО ПРОНАЂЕНО НА ЗГАРИШТУ Од стана није остало ништа
20.09.2025. 12:03 13:18
У општини Источна Илиџа у Источном Сарајеву пронађено је тело једне особе након пожара у једном од станова у стамбеној згради у Улици Басаревића због чега су јутрос припадници Полицијске управе Источно Сарајево започели увиђај.
Пожар је пријављен Полицијској станици Источна Илиџа синоћ у 23.50 часова, а угасили су га припадници Ватрогасне јединице Источно Сарајево, саопштено је из Полицијске управе Источно Сарајево, преноси Срна.
Остали станари су евакуисани и нема повређених лица. Из полиције су додали да ће тачан узрок пожара бити познат након увиђаја.
Полицијском увиђају присуствује и судски вештак.