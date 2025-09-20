clear sky
29°C
20.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НОВА СЛИКА ТРЖИШТА РАДА Запослених 2,88 милиона, без посла 267.000

20.09.2025. 13:18 13:25
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

БЕОГРАД: У Србији је у другом кварталу, према подацима Републичког завода за статистику, било запослено 2,88 милиона грађана, док је незапослено било 267.000 људи.

Кретања на тржишту рада у другом тромесечју карактерисао је незнатан пораст стопе запослености за 0,1 процентни поен, као и пораст стопе незапослености за 0,3 процентна поена.

Регионално посматрано, стопа незапослености у другом кварталу 2025. године, у поређењу са претходним кварталом, забележила је пад у готово свим регионима, у Београдском региону је са 7,0 одсто пала на 6,7 одсто, у Војводини са 8,6 одсто на 6,4 одсто, а у Јужној и Источној Србији са 13,3 одсто на 12,2 одсто.

Једини изузетак забележен је у Шумадији и Западној Србији, где је забележен раст стопе незапослености са 8,6 одсто на 9,3 одсто.

Посматрано по секторима, највеће учешће броја запослених у другом кварталу регистровано је у услужном сектору - 59,2 одсто, затим у индустрији - 23,2 одсто и пољопривреди - 11,9 одсто а најмање у грађевинарству - 5,7 одсто.

запосленост незапосленост
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај