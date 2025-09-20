НОВА СЛИКА ТРЖИШТА РАДА Запослених 2,88 милиона, без посла 267.000

БЕОГРАД: У Србији је у другом кварталу, према подацима Републичког завода за статистику, било запослено 2,88 милиона грађана, док је незапослено било 267.000 људи.

Кретања на тржишту рада у другом тромесечју карактерисао је незнатан пораст стопе запослености за 0,1 процентни поен, као и пораст стопе незапослености за 0,3 процентна поена.



Регионално посматрано, стопа незапослености у другом кварталу 2025. године, у поређењу са претходним кварталом, забележила је пад у готово свим регионима, у Београдском региону је са 7,0 одсто пала на 6,7 одсто, у Војводини са 8,6 одсто на 6,4 одсто, а у Јужној и Источној Србији са 13,3 одсто на 12,2 одсто.



Једини изузетак забележен је у Шумадији и Западној Србији, где је забележен раст стопе незапослености са 8,6 одсто на 9,3 одсто.



Посматрано по секторима, највеће учешће броја запослених у другом кварталу регистровано је у услужном сектору - 59,2 одсто, затим у индустрији - 23,2 одсто и пољопривреди - 11,9 одсто а најмање у грађевинарству - 5,7 одсто.