ОГЛАСИЛА СЕ ЕПАРХИЈА РАШКО-ПРИЗРЕНСКА Прекречавање мурала патријарху Павлу и митрополиту Амфилохију провокативна и једнострана акција

24.08.2025. 19:14 19:22
Пише:
Дневник
Извор:
kosovo-online.com
Епархија рашко-призренска осудила је уклањање мурала у Северној Митровици и указала да тај чин додатно дестабилизује безбедносну ситуацију и међуетничке односе, посебно на северу Косова.

Епархија истиче да такве провокативне и једностране акције не само да не доприносе дијалогу и мирном суживоту, већ отежавају проналажење начина за миран живот свих грађана. 

„Патријарх Павле и Митрополит Амфилохије представљају двојицу од најугледнијих јерарха Српске православне цркве у новијој историји, који су оставили дубок траг у сећању нашег народа, посебно на Косову и Метохији, где су редовно долазили и пружали своју помоћ и подршку у најтежим тренуцима. Осим тога обојица су у више прилика позивали на мир и заједнички живот, понављајући да на овим просторима има довољно простора за заједнички живот свих људи добре воље“, наводи се у реаговању епархије, а преноси Kosovo-online.com.

Из епархије апелују на локалне косовске институције, посебно на северу Косова, да се суздрже од провокативних активности које додатно угрожавају мир и безбедност грађана и посвете се грађењу поверења, а не изазивању раздора на националној и верској основи.

„Епархија такође очекује од међународних представника да поводом овог и других провокативних инцидената подигне свој глас са јасном поруком да дестабилизација мира и стабилности, уз јачање притиска на косовске Србе са циљем изазивања етничких сукоба и раздора, није у интересу свих оних који желе очување мира и поштовање основних демократских вредности“, истиче се.

Указују да све релевантне одлуке, посебно у већински српским насељеним општинама треба доносити у пуној координацији са локалним становништвом, а не једнострано и произвољно, не размишљајући о могућим последицама.

