ОГЛАСИО СЕ МУП СРБИЈЕ Организована група учесника непријављеног скупа напала је грађане

02.11.2025. 22:07 22:11
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/МУП Србије
TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ/bs
Фото: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ/bs

Поводом догађаја недалеко од Скупштине Србије огласио се МУП Србије чије саопштење преносимо у целости:

Министарство унутрашњих послова и Безбедносно-информативна агенција најоштрије осуђују вечерашње инциденте који се дешавају у центру Београда, у непосредној близини зграде Народне скупштине Републике Србије.

Организована група учесника непријављеног скупа, окупљена у улици Кнеза Милоша, напала је грађане који су се налазили на пријављеном јавном скупу, у Пионирском парку, бацајући различите предмете и пиротехничка средства у правцу окупљених. Том приликом је запаљен један од шатора, у којима су се у том тренутку налазили људи, чиме је озбиљно угрожена њихова безбедност и постојала је реална опасност да дође до тежих последица, укључујући и повређивање или страдање лица.

Полицијски службеници који обезбеђују јавни ред и мир одмах су реаговали и спречили да дође до даље ескалације насиља. Међутим, приликом интервенције, један полицијски службеник, који се налазио у кордону на углу Таковске улице и Булевара Николе Пашића, задобио је повреду листа ноге услед дејства пиротехничког средства („топовског удара“) и упућен је на Ургентни центар ради указивања лекарске помоћи.

Министарство унутрашњих послова и Безбедносно-информативна агенција позивају све грађане да се уздрже од насиља, да поштују закон и да не учествују у непријављеним окупљањима која угрожавају животе, безбедност других грађана и јавну имовину.

Полиција и БИА ће, у складу са законом, предузети све мере ради идентификације и процесуирања лица која су изазвала инциденте и напала учеснике пријављеног јавног окупљања, истакли су у саопштењу.

