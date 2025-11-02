ОГЛАСИО СЕ МУП СРБИЈЕ Организована група учесника непријављеног скупа напала је грађане
Поводом догађаја недалеко од Скупштине Србије огласио се МУП Србије чије саопштење преносимо у целости:
Министарство унутрашњих послова и Безбедносно-информативна агенција најоштрије осуђују вечерашње инциденте који се дешавају у центру Београда, у непосредној близини зграде Народне скупштине Републике Србије.
Организована група учесника непријављеног скупа, окупљена у улици Кнеза Милоша, напала је грађане који су се налазили на пријављеном јавном скупу, у Пионирском парку, бацајући различите предмете и пиротехничка средства у правцу окупљених. Том приликом је запаљен један од шатора, у којима су се у том тренутку налазили људи, чиме је озбиљно угрожена њихова безбедност и постојала је реална опасност да дође до тежих последица, укључујући и повређивање или страдање лица.
Полицијски службеници који обезбеђују јавни ред и мир одмах су реаговали и спречили да дође до даље ескалације насиља. Међутим, приликом интервенције, један полицијски службеник, који се налазио у кордону на углу Таковске улице и Булевара Николе Пашића, задобио је повреду листа ноге услед дејства пиротехничког средства („топовског удара“) и упућен је на Ургентни центар ради указивања лекарске помоћи.
Министарство унутрашњих послова и Безбедносно-информативна агенција позивају све грађане да се уздрже од насиља, да поштују закон и да не учествују у непријављеним окупљањима која угрожавају животе, безбедност других грађана и јавну имовину.
Полиција и БИА ће, у складу са законом, предузети све мере ради идентификације и процесуирања лица која су изазвала инциденте и напала учеснике пријављеног јавног окупљања, истакли су у саопштењу.