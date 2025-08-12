clear sky
ОГЛАСИО СЕ НАЦИОНАЛНИ САВЕТ СЛОВАКА: Осуђујемо политизацију Словачких народних свечаности

12.08.2025. 09:01 09:02
2
Фото: НСС

Национални савет словачке националне мањине у Србији најоштрије је осудио покушаје политизације Словачких народних свечаности 2025. године од стране опозиционих странака и организатора блокада.

У саопштењу се истиче да је реч о недопустивом покушају нарушавања традиционалне манифестације која има национални значај за све припаднике словачке заједнице у Србији, без обзира на политичко опредељење.

Саопштење преносимо у целости:

-Поводом покушаја политизације Словачких народних свечаности 2025. године, Национални савет Словака најоштрије осуђује директан покушај политизације ове манифестације од стране блокадера и опозиционих странака. Словачке народне свечаности су најстарија кровна словачка манифестација, значајна за све Словаке, без обзира на политичку припадност, и представљају званични празник свих Словака у Србији. Неговање културе, традиције, језика и писма представља темељ сваке друштвене заједнице и свих народа. Провоцирање од стране острашћених блокадера и мрзитеља Србије, нарушавање званичног програма Словачких народних свечаности и прављење политичких перформанса, како би телевизије Нова С и Н1 могле да попуне своју дневну програмску шему лажима, је недопустиво!

-Ширење лажних вести, замена теза и позивање представника опозиционих странака и ратних ветерана током трајања манифестације представља најдиректнију злоупотребу Словачких народних свечаности. Блокадерски позив опозиције у Бачки Петровац био је директан позив на немире и застрашивање мирног већинског становништва општине Бачки Петровац, које годинама живи у слози. Језив позив блокадера на раздор и поделе међу припадницима словачке националне мањине заслужује сваку осуду! Довођење ратних ветерана, пропалих политичара, демонстрације насиља и покушаји застрашивања учесника, иностраних гостију и бројних посетилаца ове најзначајније манифестације су недопустиви.

-Захваљујући њиховој смишљеној провокацији и блокади, многи посетиоци нису могли да дођу на Словачке народне свечаности и да у миру прославе свој празник.

Словаци и Срби су братски народи и неће дозволити да на те односе утичу лажни студенти и пропала опозиција.

Национални савет Словака
Вести Политика
