ОГЛАСИО СЕ ВУЧИЋ НАКОН ИНЦИДЕНАТА У ГРАДОВИМА СРБИЈЕ: „Насиље је израз немоћи, злочини неће остати некажњени“

Вучић је нагласио да је насиље које је виђено синоћ у српским градовима "израз потпуне немоћи" блокадера.

- Вечерас нешто раније излазим из МУП-а где сам дошао да посетим и пријатеље и министра и борце, људе који чувају Србију од ових који је уништавају и руше свако вече. И само хоћу људима да кажем - подићићемо и обновићемо просторије и нашег тужилаштва и судова и страначке просторије, успећемо ми то све да урадимо, све заједно са народом. А ово уз све оно лоше што доноси нашој земљи, свима нама, има једну добру ствар: све маске су пале, људи све виде, нервоза им је све већа, хистерија све већа, насиље све израженије зато што немају шта друго да понуде... Време одговорности долази и сви ови који су спаљивали и рушили одговараће и биће кажњени за своја злодела. Србију, марљиве људе, вредне руке нашег народа, никада неће моћи да победе. Хвала вам на љубави и подршци - нагласио је Вучић.