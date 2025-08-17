light rain
21°C
17.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОГЛАСИО СЕ ВУЧИЋ НАКОН ИНЦИДЕНАТА У ГРАДОВИМА СРБИЈЕ: „Насиље је израз немоћи, злочини неће остати некажњени“

17.08.2025. 08:02 08:10
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/ Дневник
Коментари (0)
да
Фото: Printskrin/ instagram/buducnostsrbijeav

Председник Србије Александар Вучић огласио се на Инстаграму након инцидената у Ваљеву и другим градовима Србије.

Вучић је нагласио да је насиље које је виђено синоћ у српским градовима "израз потпуне немоћи" блокадера.

- Вечерас нешто раније излазим из МУП-а где сам дошао да посетим и пријатеље и министра и борце, људе који чувају Србију од ових који је уништавају и руше свако вече. И само хоћу људима да кажем - подићићемо и обновићемо просторије и нашег тужилаштва и судова и страначке просторије, успећемо ми то све да урадимо, све заједно са народом. А ово уз све оно лоше што доноси нашој земљи, свима нама, има једну добру ствар: све маске су пале, људи све виде, нервоза им је све већа, хистерија све већа, насиље све израженије зато што немају шта друго да понуде... Време одговорности долази и сви ови који су спаљивали и рушили одговараће и биће кажњени за своја злодела. Србију, марљиве људе, вредне руке нашег народа, никада неће моћи да победе. Хвала вам на љубави и подршци - нагласио је Вучић.

Александар Вучић инстаграм инстаграм вучић
Извор:
Телеграф/ Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај