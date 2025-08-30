ОТИШАО ЖИОФРЕ, СТИГАО АНДРЕАС ФОН БЕКЕРАТ Смена на месту амбасадора ЕУ у Србији СТИГЛА ТВРДА СТРУЈА
БРИСЕЛ: Европска служба за спољне послове (ЕЕАС) именовала је Андреаса фон Бекерата за новог амбасадора Европске уније у Србији.
Фон Бекерат је шведски дипломата који је претходно обављао функцију амбасадора Шведске у Пољској и Украјини, као и заменика генералног директора за Источну Европу и Централну Азију у шведском Министарству спољних послова.
Висока представница ЕУ за спољну и безбедносну политику и потпредседница Европске комисије Каја Калас данас је објавила именовања на кључне позиције унутар Европске службе за спољне послове.
Реч је о пет позиција у вишем менаџменту, 36 нових шефова делегација и двоје заменика шефова делегација.
Фон Бекерат је на овој функцији наследио Емануелеа Жиофреа, италијанског дипломату који је био амбасадор ЕУ у Београду од 2021. године. Жиофре је именован за заменика генералног директора за Европу и Централну Азију у ЕЕАС-у.
Андреас фон Бекерат је именован за новог шефа Делегације Европске уније у Србији и на дужност званично ступао 1. августа 2025. године, након предаје акредитива председнику Србије Александру Вучићу
Он долази из Шведске, са богатом и дугогодишњом дипломатском каријером. Највише је запамћен као актуелни шведски амбасадор у Пољској, као и по мерама изражене одлучности и строгости, нарочито у погледу усклађивања српске политике са спољнополитичким ставовима ЕУ и санкцијама Русији. Аналитичари га описују као „тврђу“ фигуру од свог претходника Емануела Жиофреа
Интензивно је ангажован на дипломатској сцени већ скоро три деценије. У својим кључним поставкама био је амбасадор Шведске у Кијеву (2013–2016), а током Мајдана био је један од европских дипломата који су осудили полицијску бруталност према демонстрантима .
У Стокхолму је руководио секторима за конфликте и хуманитарна питања, а такође је предводио Одељење за источну Европу и централну Азију. Поред тога, био је саветник у Берлину, званичник у Лондону, као и кореспондент за Европу у Министарству спољних послова Шведске. Говори шведски (матерњи), енглески, немачки и руски, а служи се и француским, пољским, па чак и холандским језиком
По предаји акредитива је нагласио посвећеност Европске уније процесу европских интеграција Србије и реформа које олакшавају тај пут: „Приступање ЕУ представља реалну прилику за Србију.“
Поручио је да ће ЕУ остати на страни Србије и подржавати њен развој у интересу свих грађана.