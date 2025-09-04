broken clouds
ОТМИ И УКРАДИ ЈЕ ЈЕДИНА ПОЛИТИКА ДРАГАНА ЂИЛАСА Месаровић: Пола милиона људи остало без егзистенције, али није дао фотељу НАРОД ЈАСНО ПОРУЧИО ДА ИХ НЕ ЖЕЛИ

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић подсетила је на Инстаграму да је политика Драгана Ђиласа отми и укради, као што је и радио док је био на државним функцијама.

-Хоће изборе, неће изборе?! Зна ли Драган Ђилас шта заправо хоће? Наравно да зна. Хоће да се докопа народних пара, по сваку цену, помоћу улице и рушењем институција да поново дође у прилику да краде, као што је то радио док је био на разним државним функцијама, када је напумпао 619 милиона евра у својим приватним фирмама. То је сва његова политика - отми и укради! Председник Александар Вучић им је нудио и референдум и изборе. Нису хтели! Нису смели! Одбили су изборе јер их то није интересовало. А сетите се да никада нису пристали на изборе док су били на власти, а док их је СНС, као најјача опозициона странка, тражила - написала је Месаровић на Инстаграму.

Покрали су, како је написала Месаровић, све у процесу приватизације, уништили све, оставили пола милиона људи на ивици егзистенције, али нису дали своје фотеље. 

-Народ није заборавио те политичке штеточине! И данас, док нам десет месеци блокирају и уништавају и животе и државу, покушавајући да изазову обојену револуцију потпомогнути прљавим новцем и изнутра и споља, народ им јасно поручује да их не жели! Народ се пробудио и ослободио страха од њих и њихових блокадера фашиста! Народ зна да је једини гарант нормалности и извесне будућности наш председник Александар Вучић и Српска напредна странка на челу са Милошем Вучевићем. То је политика која је подигла нашу отаџбину из сиромаштва и свеопштег безнађа, у које су је довели лопов Ђилас и његова банда. То је политика која отвара фабрике и нова радна места, која гради нашу Србију и гарантује још веће плате и пензије! Србија неће стати! Победиће свако зло - поручила је Месаровић.


 

 

