ОВАЈ ДЕТАЉ С ИНАУГУРАЦИЈЕ ТРАМПА НИКОМ НИЈЕ ПРОМАКАО Погледајте први пољубац новоизабраног председника САД! Овако је реаговала Меланија (ВИДЕО)

Након што су стигли и поздравили се са некадашњим председником САД Џозефом Бајденом и његовом супругом Џил, уследила је церемонија током које је новоизабрани председник САД Доналд Трамп положио свечану заклетву.

По уласку у Ротунду, Трамп је, очекивано, добио аплауз, а затим је покушао да пољуби своју супругу Меланију.

Међутим ,то је било практично немогуће због ширине обода њеног шешира. Због тога јој је послао пољубац у "празно" али су обоје, као и сви присутни ову ситуацију испратили с осмехом.

Погледајте како је све изгледало:

I'm actually screaming, Melania doesn't even like being kissed by him 😭

This is embarrassing LMFAO AHAJSJDNDKXK pic.twitter.com/VMjNqujqTG

— 𝚖𝚒𝚜𝚜𝚢 ✨ (@amoremoondizis) January 20, 2025