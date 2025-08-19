НА ДУБИНИ ОД 33 КИЛОМЕТРА Земљотрес погодио источну обалу Камчатке

Сеизмолози су забележили подземни потрес у Тихом океану источно од Камчатке магнитуде 5,4, јавља камчатски огранак Јединствене геофизичке службе Руске академије наука, преносе РИА Новости.



Епицентар сеизмичког догађаја налазио се у акваторији, 205 километара од Петропавловска Камчатског.

Жариште земљотреса налазило се на дубини од 33 километра.

Дана 30. јула на Камчатки се догодио најјачи земљотрес од 1952. године, магнитуде 8,8 степени Рихтерове скале, због чега је 14. августа проглашено ванредно стање у Камчатској покрајини.

Од тада, научници свакодневно бележе накнадне потресе. Већина њих се не осећа у насељеним подручјима.