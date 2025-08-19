clear sky
21°C
19.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
100.4398
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НА ДУБИНИ ОД 33 КИЛОМЕТРА Земљотрес погодио источну обалу Камчатке

19.08.2025. 22:49 22:52
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: freeimages.com/dnevnik.rs

Земљотрес магнитуде 5,4 степена Рихтерове скале регистрован је код источне обале Камчатке.

Сеизмолози су забележили подземни потрес у Тихом океану источно од Камчатке магнитуде 5,4, јавља камчатски огранак Јединствене геофизичке службе Руске академије наука, преносе РИА Новости.

Епицентар сеизмичког догађаја налазио се у акваторији, 205 километара од Петропавловска Камчатског.

Жариште земљотреса налазило се на дубини од 33 километра.

Дана 30. јула на Камчатки се догодио најјачи земљотрес од 1952. године, магнитуде 8,8 степени Рихтерове скале, због чега је 14. августа проглашено ванредно стање у Камчатској покрајини.

Од тада, научници свакодневно бележе накнадне потресе. Већина њих се не осећа у насељеним подручјима.

 

земљотрес камчатка
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај