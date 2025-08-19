(ВИДЕО) ХОРОР У АВГАНИСТАНУ У аутобуској несрећи погинуло више од 70 особа
19.08.2025. 22:51 22:55
КАБУЛ: У саобраћајној несрећи у Авганистану погинула је 71 особа када се аутобус који је превозио депортоване мигранте у Кабул сударио са камионом и мотоциклом, саопштили су званичници.
Међу жртвама је 17 деце, изјавио је портпарол покрајинске владе Ахмадулах Мутаки, преноси Ројтерс.
Судар, након којег се аутобус запалио, догодио се у покрајини Херат на западу Авганистана.
