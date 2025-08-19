clear sky
21°C
19.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
100.4398
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ХОРОР У АВГАНИСТАНУ У аутобуској несрећи погинуло више од 70 особа

19.08.2025. 22:51 22:55
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
najnovija opsta

КАБУЛ: У саобраћајној несрећи у Авганистану погинула је 71 особа када се аутобус који је превозио депортоване мигранте у Кабул сударио са камионом и мотоциклом, саопштили су званичници.

Међу жртвама је 17 деце, изјавио је портпарол покрајинске владе Ахмадулах Мутаки, преноси Ројтерс.

Судар, након којег се аутобус запалио, догодио се у покрајини Херат на западу Авганистана.

 

авганистан
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај