ОВАКО НЕШТО У СРБИЈИ НЕ СМЕ ДА СЕ ДОГАЂА Огласио се председник Вучић и оштро осудио напад на студента Владимира Балаћа и његову породицу
26.08.2025. 11:02 11:48
Председник Србије Александар Вучић осудио је напад на студента Владимира Балаћа и његову породицу.
Подсетимо, данас су осванули моструозни графити на породичној кући Владимира Балаћа у којима му блокадери поручују: "Селите се, дођоши". Поводом овога, огласио се председник Александар Вучић који је истакао да ово не сме да се догађа код нас.
''Овако нешто у Србији не сме да се догађа!'', написао је Вучић на свом инстаграм профилу.