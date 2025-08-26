few clouds
ОВАКО НЕШТО У СРБИЈИ НЕ СМЕ ДА СЕ ДОГАЂА Огласио се председник Вучић и оштро осудио напад на студента Владимира Балаћа и његову породицу

26.08.2025. 11:02
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
председник
Фото: принтскрин инстаграм/ buducnoctsrbijeav

Председник Србије Александар Вучић осудио је напад на студента Владимира Балаћа и његову породицу.

Подсетимо, данас су осванули моструозни графити на породичној кући Владимира Балаћа у којима му блокадери поручују: "Селите се, дођоши". Поводом овога, огласио се председник Александар Вучић који је истакао да ово не сме да се догађа код нас.

''Овако нешто у Србији не сме да се догађа!'', написао је Вучић на свом инстаграм профилу. 

 

вучић
