”У ОВОМ ТРЕНУТКУ ВАЖНИЈЕ ЈЕ СПУСТИТИ ЛОПТУ, СМИРИТИ ТЕНЗИЈЕ” Декан Алановић: Добили смо информацију од МУП-а да постоји опасност од упада на факултет
НОВИ САД: Декан Филозофског факултета у Новом Саду Миливој Алановић, који се од уторка налази у згради ове образовне установе коју на његов позив обезбеђују припадници Министарства унутрашњих послова, изјавио је данас да је од МУП-а добио информацију да постоји велика опасност од упада у зграду факултета.
"Сви смо под притиском и исчекивањем да ће се десити нешто опасно и страшно и да морамо деловати веома брзо, али чини ми се да је у овом тренутку важније спустити лопту, смирити тензије и договорити се око ствари које су у интересу свих нас", рекао је Алановић за Танјуг.
Он је истакао да је полиција позвана на факултет због покушаја студената да на силу уђу у студентску службу и додао да је ситуација сада тензична и непријатна.
"Када се испред зграде факултета налази око 200 до 300 људи, у просеку, који демонстрирају то није пријатан осећај, али због таквих дешавања се испред факултета налази полиција. Јесте тензично и непријатно, али апелујем на своје колеге и студенте да се ситуација на неки начин помери са платоа испред факултета", казао је Алановић.
Нагласио је да присуство грађана који протестују испред зграде Филозофског факултета негативно утиче на атмосферу разговора, као и да студенти са другог факултета који дели просторије са Филозофским факултетом провоцирају.
"Чини ми се да је у овом тренутку важније спустити лопту, смирити тензије и договорити се око ствари које су у интересу свих нас, а то је да се настави рад факултета, да се одржи испитни рок зато што без завршетка испитног рока нећемо завршити школску годину, а без завршетка школске године нећемо отпочети следећу и на тај начин доводимо факултете у незавидну ситуацију", навео је Алановић.
Он је додао да је управа факултета то покушала да објасни студентима али да су они сугерисали да се испити одрже у другим наставним фазама.
"Пошто сутра већ креће нова школска година, на факултету као што је наш то је врло тешко организовати тако да сви смо у ишчекивању и нади да ћемо наћи пут да се договоримо, при чему немамо апсолутно никакве посебне захтеве. То су захтеви који су у складу са Законом о високом образовању и дозволом за рад, а то значи да се обнови рад факултета у смислу организовања наставе и испита", рекао је Алановић.
Подсетио је да су након одлуке о надокнади наставе студенти Филозофског факултета читавом деканату забранили да у уђе у зграду што, како је рекао, говори о врло неповољној клими за разговоре.
"Не могу да разумем да прихватамо чињеницу да нећемо одржати наставу и испите при чему је то наша законска и радна обавеза, али ја сам сасвим сигуран да то не може бити средство и мотив политичке борбе јер то разара саму академску заједницу и њен углед у нашој земљи", навео је Алановић и додао да је заинтересованост студената за полагање испита велика.
Како је рекао, план је да испитни рок почне 8. септембра, а до тада би зграда требало да буде припремљена технички и хигијенски.
"Ми смо донели одлуку због стања у самој згради, у питању су санитарно-хигијенски услови, да почетак испитног рока померимо за 8. септембар и до тада планирамо да зграду у потпуности хигијенски и технички припремимо. Ми имамо контакте са студентима у блокади и покушавамо да постигнемо неку врсту договора с њима да се не опструише излажење на испите од 8. септембра. Не планирамо да се испитни рок одржи у присуству полиције и апеловао бих на све који имају неки утицај да дођемо у ситацију да у толерантној атмосфери решимо овај проблем", закључио је Алановић.
Алановић је у зграду факултета ушао 26. августа, након чега су студенти у блокади и грађани који их подржавају почели да одржавају протесте испред платоа Филозофског факултета, при чему су, како наводи МУП покушали насилно да уђу у просторије факултета и том приликом користили су каменице, јаја, пиротехничка средства и друге предмете.
Министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да ће се полиција налазити испред зграде факултета све док то од њих тражи декан.