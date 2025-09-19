ОЗВАНИЧЕНО ЈЕ ДА ДОДИК ВИШЕ НИЈЕ ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Овлашћења пренео на потпредседника
Потпредседник Републике Српске Давор Прањић потписао је указ о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима, чиме је озваничено да је Милорад Додик на њега пренео овлашћења након што му је Централна изборна комисија Босне и Херцеговине (ЦИК БиХ) на основу правоснажне пресуде Суда БиХ одузела мандат председника РС-а.
Указ о проглашењу са целим текстом закона објављен је у данашњем Службеном гласнику РС-а, пише Capital.ba.
Важно је истаћи да је, иако је небројено пута поновио да не признаје, како је говорио, неуставни Суд БиХ и да неће признати пресуде тог суда, Милорад Додик у потпуности признао пресуду када је једногодишњу затворску казну заменио новчаном плаћајући 36.500 КМ да не иде у затвор.
Истовремено је оспоравао и одлуку ЦИК-а о одузимању мандата да би се сада потврдило да је званично признао да више није председник РС-а. А ЦИК му је одузео мандат јер му је правоснажном пресудом Суда БиХ забрањено политичко деловање на шест година.
Такође, ЦИК је расписао превремене изборе у РС-у које је Додик такође оспоравао и поручио да СНСД неће изаћи на њих, али према овом његовом потезу је извесно да хоће јер је и званично прихватио да РС нема председника. Да ли је овим Додик поручио да неће бити ни референдума на којем је рекао да ће народ одлучивати о његовој политичкој, и даље није поyнато, али ће се сазнаће скоријем периоду.
Capital.ba