ВЕЛИКИ БРОЈ ВЕРНИКА ПРИСУСТВОВАО ПОМЕНУ ЗА ТРАГИЧНО СТРАДАЛЕ У ПАДУ НАДСТРЕШНИЦЕ Патријарх Порфирије послао поруку мира: Боље нам може бити само када свако од нас лично живи у складу са законима Божјим
У Храму Светог Саве у Београду почео је парастос страдалима на Железничкој станици у Новом Саду који служи патријарх српски Порфирије, у присуству председника Србије Александра Вучића.
Парастосу, који се служи и за све преминула православне хришћане поводом задушница, присуствују званичници Србије и Републике Српске, међу којима су и премијер Србије Ђуро Мацут и председница Скупштине Србије Ана Брнабић, као и велики број грађана.
Патријарх Порфирије је пожелео свима, духовној деци Светог Саве, мир.
- Мир најпре у свакоме од нас, а онда и мир међу нама. Да нам да спознају да смо једни другима потребни. Да нам да осећање да смо једно, пошто само тако ћемо чувати и носити у себи благослов Светога Саве. И изнад свега, нека вам Господ да спознају, снагу и одлучност, да свако од нас буде бољи. Што бољи од себе, да би нам свима заједно било боље. Зато што нам боље може бити само када свако од нас лично живи у складу са законима Божјим - рекао је патријарх.
Пожелео је да Господ упокоји душе страдалих, чија су имена поменута на служби.
- Нека им подари живот вечни. Вечни им помен, Бог да им душу опрости - рекао је поглавар српске цркве.
Председник Вучић је у петак изјавио у обраћању грађанима да ће данас, на годишњицу пада надстрешнице у Новом Саду, отићи у цркву и запалити свећу за сваког од 16 настрадалих у тој трагедији и позвао све људе да то исто учине, као и да искажу поштовање према њима и једни према другима, и да дан протекне мирно.
"Сутра, 1. новембра, отићи ћу у цркву да се помолим Богу, да запалим свећу за свакога од њих. Позивам и људе да исто то учине, а знам да многи од вас то и хоће", рекао је Вучић.
И у Саборном храму у Новом Саду јутрос су митрополит бачки Иринеј и епископ мохачки Дамаскин служили парастос страдалима у паду надстешнице у том граду.
Влада Србије донела је Одлуку којом се данашњи дан, 1. новембар, проглашава Даном жалости поводом годишњице смрти и страдања грађана због урушавања конструкције Железничке станице у Новим Саду.
У паду надстрешнице 1. новембра 2024. у несрећи на Железничкој станици у Новом Саду живот је изгубило 16 особа, а повређено је више од 40 људи.