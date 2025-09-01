"ПЛЕНКОВИЋА ИЛИ ЖУЉАЈУ УСПЕСИ СРБИЈЕ ИЛИ НАМ ПРИЖЕЉКУЈЕ ГРАЂАНСКИ РАТ" Лидер СНС Вучевић послао јасну поруку премијеру Хрватске: Нити смо чија колонија, нити смо своју државу од некога добили
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић истакао је да се у Хрватској гаји однос мржње према Србији те да је Андреј Пленковић једна од перјаница такве политике, након што је хрватски премијер на Бледском стратешком форуму изјавио да је "Србија на ивици грађанског рата".
-Андреја Пленковића или жуљају успеси Србије, или нам прижељкује грађански рат, али очигледно је да нескривено жели да утиче на нашу државну политику. У Хрватској се систематски гради однос мржње према нашој земљи и српском народу, а Пленковић је једна од перјаница такве политике. Њих занима све што може да изазове одређену врсту политичке нестабилности јер им смета јака Србија која је лидер региона. Они су трећа лига у региону, и отуда те болесне амбиције да по сваку цену избаци Србију као регионалног лидера, па макар то било и преко јадних блокадера терориста који покушавају да изазову обојену револуцију. За разлику од њих, ми часно и поносни бранимо своју државу и наше националне интересе, не угрожавајући при томе никога- написао је на Иксу лидер СНС.
Он је нагласио да нити смо чија колонија, нити смо своју државу од некога добили па да је лако препуштамо батинашима и фашистима које финансирају и споља и изнутра и додао:
-Грађани Србије су и синоћ показали огромну подршку политици нашег председника Александра Вучића и државног руководства, и јасно поручили - Не дамо Србију! То је порука и Пленковићу и свима онима који прижељкују грађански рат и разарање наше држава. Неће проћи! Победиће Србија- поручио је путем Икса Вучевић.
