ПОЈАЧАНЕ МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ УОЧИ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ Еулекс формирао резервну полицијску јединицу од европске жандармерије, ево из којих земаља долазе
ПРИШТИНА: Еулекс је формирао резервну специјализовану полицијску јединицу (РСПЈ) привремено распоредивши припаднике Европских жандармеријских снага (ЕУРОГЕНДФОР) како би допринео сигурности и безбедности свих заједница, уочи предстојећих локалних избора у АП Косово и Метохија, саопштила је синоћ та мисија.
У саопштењу се наводи да ће РСПЈ удвостручити оперативне способности Еулексове специјализоване полицијске јединице (СПЈ), коју у потпуности чини пољска полиција.
Током периода распоређивања, како се додаје, РСЈП ćе спроводити видљиво патролирање, повећавајући свест Мисије о ситуацији и обезбеђујући компатибилност са СПЈ, као и са тзв. косовском полицијом и снагама НАТО (Кфор).
Шеф Еулекса Ђовани Пјетро Барбано је председавао званичном церемонијом - којој су присуствовали амбасадори земаља учесница ЕУРОГЕНДФОР-а – да пожели добродошлицу високо специјализованим и оспособљеним службеницима жандармеријских снага, које су обезбедиле пет снага учесница: француска Национална жандармерија, италијански карабињери, холандска Краљевска жандармерија, пољска војна жандармерија и португалска Национална републиканска гарда.
"Као резервна специјализована полицијска јединица, ви отелотворујете способност Еулекса да постане јачи у било ком тренутку, на било ком месту. Ваша снага лежи у вашој мобилности и вашој спремности да будете распоређени у кратком року. Ви сте снага Мисије која може да се прилагоди променљивим околностима, брзо реагује на инциденте, подржавајући СПЈ у оквиру тростепеног механизма реаговања на безбедносне ситуације на Косову, пружајући уверавање да ће јавни ред бити одржан: ваше присуство показује да је ЕУЛЕКС опремљен не само да надгледа и саветује, веć и да делује, одлучно и ефикасно, када околности то захтевају", нагласио је Барбано, пожелевши добродошлицу резервној јединици.
Он је објавио пуну оперативну способност резервне полицијске јединице.
Ово је шесто распоређивање ЕУЛЕКС РСПЈ од марта 2022. године, подсећа се у саопштењу.