ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ОБЕЗБЕДИЛА 300 МИЛИОНА ЗА ЗАВРШЕТАК ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА Највише новца за обнову деонице пута Ада–Утрине
Покрајинска влада ће са готово 300 милиона динара финансирати завршетак инфраструктурних пројеката у неколико општина у Војводини, и то махом у Банату и Бачкој.
Новац обезбеђен ребалансом покрајинског буџета, који је усвојен прошле седмице, биће намењен за улагање у водоснабдевање, културу, спорт, образовање и највише у саобраћајну инфраструктуру.
Обнова деонице пута Ада–Утрине завршена је у дужини 11,5 километара, док је за преосталих седам километара опредељено још 166,1 милион динара, чиме се додатно бити развијена саобраћајна инфраструктура и повезаност тог региона.
17 милиона динара за изградњу, опремање и повезивање бунара Б1-1 у Радојеву
Радови у дужини од 11,5 километара подразумевали су санацију коловоза, који је у великој мери био оштећен, потом проширење појединих деоница пута, почевши од кружног тока на обилазници у Ади, па све до гробља у Утринама.
Дуж трасе коловоза није било решено одвођење атмосферских вода, јер је пут био скоро у равни са тереном. Осим тога, коловоз је био изразито испуцан, док су мрежасте пукотине биле међусобно повезане и формирале мале блокове.
66,5 милиона динара за секундарну канализациону мрежу у Фекетићу
Улегнућа, уз ударне рупе, долазила су до изражаја тек када падне киша, а настала су због слегања нижих слојева или због лоше градње. Посебно су била уочљива на делу где је био проширен стари козовоз од камене коцке пре асфалтирања.
Када је реч о водоснабдевању и уређењу канализационе мреже, највише новца, 66,5 милиона динара, издвојено је за секундарну канализациону мрежу у насељу Фекетић, у општини Мали Иђош, као и 30 милиона динара за изградњу водоводне мреже у западном делу Беле Цркве.
Базен у Новом Бечеју
Преостало је врло мало радова како би базен у Новом Бечеју био отворен за грађане, а да би радови били завршени на време, Покрајина је определила још седам милиона динара. Пројектом је била предвиђена изградња затвореног базена који у свом саставу има пливачки и рекреациони базен и који је опремљен колицима за особе са инвалидитетом, а комплекс ће имати и спа центар. Трибине ће имати капацитет од 80 гледалаца.
Раније је Покрајинска влада је са 22,5 милиона динара финансирала изградњу паркинга у оквиру уређења комплекса затвореног базена и спа центра.
Обезбеђено је 17 милиона динара за изградњу, опремање и повезивање бунара Б1-1 у насељу Радојево у општини Нова Црња. Како би се обезбедиле потребне количине санитарно исправне воде за потрошача у Српској Црњи, повезано је извориште Радојево са водоводном мрежом насеља Српска Црња.
Квалитет подземне воде изворишта Радојево је знатно бољи од квалитета воде садашњег изворишта система водоснабдевања Српске Црње. Бушени бунар, у раду са већ постојећим бунарима на територији насеља, треба да обезбеди довољне количине воде за водоснабдевање, на подручју насеља Радојево и Српска Црња.
Новац обезбеђен ребалансом покрајинског буџета биће намењен за улагање у водоснабдевање, културу, спорт, образовање, а највише у саобраћајну инфраструктуру
Новим бунаром била би захваћена вода из слоја са дубине од око 183 до око 228 метара, док би очекивана издашност износила око 15 литара у секунди. Вода ће из новопројектованог бунара цевоводом бити допремана до постојећег новоизграђене водоводне мреже – цевовода за насеље Српска Црња.
Проширење вртића у Шајкашу
За другу фазу реконструкције, доградње и енергетске санације Предшколске установе „Плави чуперак“ у Шајкашу издвојено 13 милиона динара, док је прва фаза коштала 55 милиона. Проширење и реновирање тог вртића представља решење вишедеценијског проблема Шајкаша, пошто је протеклих година већи број малишана био на листи чекања.
Реконструкција, доградња и адаптација некадашње зграде полицијске станице у Кули, објекта старог више од 100 година, напредује према плану, али је било потребно издвојити додатни новац у складу са измењеним пројектом јер је утврђено да је објекат у лошијем стању него што се првобитно процењивало.
За реализацију пројекта Покрајинска влада је ребалансом буџета издвојила још 24 милиона динара. До сада су замењени кров, спољна столарија и завршена фасада. Како је појашњено простор, на 1.800 квадратних метара ће моћи да се користи за разноврсне музејске, библиотечке и етнографске садржаје и даће нову перспективу култури у Кули.
Из Општине напомињу да ће реконструкцијом тог простора Кула добити значајну културну институцију са разноврсним садржајем који до сада није имао просторних могућности за реализовање.