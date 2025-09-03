ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ПОДРЖАВА ПРОСЛАВУ ДВА ВЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ За велики јубилеј духовног стуба српског народа 20 милиона
Покрајинска влада донела је одлуку да средствима текуће буџетске резерве у износу од 20 милиона динара пружи подршку Матици српској за реализацију прославе „Два века Матице српске“, која је планирана за 2026. годину, када ће се навршити тачно два века од настанка те културно-историјске установе.
Недавно је одржана седница Почасног одбора Матице српске, којој је присуствовао и председник Републике Србије Александар Вучић. Том приликом он је истакао да је Матица српска стуб духовног и културног трајања српског народа, посебно нагласивши њен немерљив допринос очувању језика и традиције, као и улогу коју је имала у стварању темеља савремене српске културе.
Матица српска основана је 1826. године у Пешти, у време ослобађања Србије од вишевековне турске власти и јачања свести о потреби да се српски народ у пуној мери укључи у савремене европске токове, уз очување националног и културног идентитета. Временом је израсла у једну од најзначајнијих културних институција у Србији.
Према оцени Почасног одбора Матице српске, обележавање два века постојања те установе биће догађај који ће оставити дубок и трајан траг у културној историји Србије.